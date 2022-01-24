Великобритания подготовила пакет экономических санкций против РФ
Глава британского МИД Лиз Трасс заявила о наличии у Великобритании подготовленного пакета экономических санкций против РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Трасс, пакет готовился на случай эскалации ситуации вокруг Украины. Министр отметила, что Британия готова к любому развитию событий.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что своими заявлениями о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на территорию Украины, США стараются еще больше испортить отношения Москвы и Киева, а также продвинуть инфраструктуру НАТО ближе к российским границам.
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