Официальный Лондон грозит санкциями «российским олигархам»
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс подтвердила, что «на неделе» Лондон введен новые санкции против России на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом она заявила в интервью Sky News.
«На неделе мы представим меры по улучшению санкционного законодательства. В настоящее время мы можем вводить санкции только против тех, кто напрямую вовлечен в деятельность по дестабилизации на Украине. Мы собираемся расширить перечень (лиц, попадающих под ограничения – прим. НСН), чтобы любая компания, представляющая интерес для Кремля и российского режима, могла попасть под санкции. У олигархов Путина и российских компаний, которые служат опорой для российского государства, не получится спрятаться», - приводит слова главы британского МИД ТАСС.
Ранее стало известно, что МИД Великобритании планирует объявить об ужесточении санкционного режима в отношении России 31 января. По данным источника в правительстве Великобритании, власти нацелились на стратегические и финансовые интересы России, напоминает Газета.ru.
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