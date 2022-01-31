СМИ: Франция и Германия встревожены агрессией Великобритании в отношении России

Как отмечает автор, Париж и Берлин действуют «путем более сдержанной дипломатии в отношении Москвы», при этом Британия «полноценно приняла курс» США и действует как активный союзник Вашингтона.

«Великобритания снабжает Киев противотанковыми установками и заявляет о неминуемом вторжении на Украину», — утверждает колумнист.

Шассани считает, что кризис в Восточной Европе может стать причиной раскола Запада на два лагеря: англо-американский и франко-германский. Автор подчеркивает, что такая же ситуация наблюдалась во времена войны в Ираке.

Ранее СМИ сообщили, что 31 января Великобритания намерена объявить об ужесточении санкционного режима в отношении РФ. Отмечалось, что МИД Соединенного Королевства сообщит в парламенте о новых мерах, направленных на стратегические и финансовые интересы Москвы, напоминает Газета.ру.

Кроме того, Лондон рассматривает возможность увеличения численности своего воинского контингента в Эстонии и отправки туда оборонительного вооружения из-за ситуации вокруг Украины, пишет РИА ФАН.

