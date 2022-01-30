В ФРГ не ждут решения о сертификации оператора «Севпотока – 2» до конца июня
До конца июня вряд ли будет принято решение о сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2». На это не повлияло даже то, что Nord Stream 2 AG учредило дочернюю компанию в Германии. Регулятор ФРГ до сих пор не получил все документы, требующиеся для рассмотрения соответствующей заявки. Об этом рассказал глава Федерального сетевого агентства Йохен Хоман в интервью газете «Франкфуртер альгемайне цайтунг» 30 января.
«Необходимая для сертификации компания в соответствии с германским законодательством учреждена и внесена в торговый регистр. Но не хватает дальнейших шагов. Мы ожидаем, что Nord Stream 2 подаст все необходимые документы», - отметил Хоман.
«Только когда они будут полностью предоставлены, мы сможем возобновить рассмотрение. Если обратить внимание на различные сроки, которые затем начнут действовать, то быстро приходишь к выводу, что окончание едва ли будет возможно в первом полугодии», - цитирует главу регулятора ФРГ ТАСС.
Как объяснял «Радиоточке НСН», аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, если газ из России не будет поступать, то, «конечно, вся Европа замерзнет», потому что на РФ приходится более 50% импорта газа.
«Если из России газ не будет поступать, то, конечно, вся Европа замерзнет, потому что на Россию приходится более 50% импорта газа, это колоссальные объемы, их невозможно никак закрыть. Если на 10-20-30 млрд кубов Россия сократит поставки газа, это приведет к колоссальному росту цен, а если вообще из России прекратится поставка газа, то 10-20 тысяч долларов за сотню кубов будет даже не в отопительный сезон. О чем тут вообще говорить, Россия – фактически крупнейший экспортер газа в мире, в Европу уж тем более, поэтому, если мы не будем этого делать, будет катастрофа. Но мы такие санкции не рассматриваем», - подчеркнул он.
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