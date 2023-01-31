«Мобилизация общества»: Политолог анонсировал сенсации во время послания Путина
У речи президента должен быть высокий рейтинг цитируемости, а потому стоит ожидать сенсационных заявлений во время послания, сказал НСН политолог Сергей Марков.
Политолог Сергей Марков заявил НСН, что во время послания президента Федеральному собранию прозвучат сенсационные заявления, в том числе и о ходе спецоперации.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию может состояться в двадцатых числах февраля, сообщил РИА Новости источник в Государственной думе. По его словам, обращение главы государства к парламенту не запланировано на 24 февраля. Марков считает, что во время послания может пойти речь о мобилизации общества.
«Полагаю, речь будет идти о ходе специальной военной операции, мобилизации всего общества для победы, логики развития – что удалось, что не удалось, что необходимо сделать. Нужна готовность людей работать на благо победы, мобилизация каждого человека. Необязательно сидеть в окопе, можно оказывать помощь людям, семьям военнослужащих, беженцев. Военная мобилизация секторов экономики, социальной сферы, культуры, те, кто выступили против СВО должны быть исключены из культурного поля», - сказал Марков.
Собеседник НСН считает, что Путин во время послания озвучит тезис для западных «партнеров».
«Речь пойдет и о международной обстановке. Тезис, который российская власть чувствует, но никак не может высказать: Россия единственная страна, которая открыто бросила вызов мировому злу в лице США, страна Запада, что называется коалиции дьявола. Главное в послании – постановка задач перед органами власти. На глазах у всех они будут сформулированы. Еще у этой речи должен быть высокий рейтинг цитируемости, потому в нее вставляют некие сенсационные заявления», - пояснил Марков.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о непрерывной подготовке послания президента Федеральному собранию.
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