«Мобилизация общества»: Политолог анонсировал сенсации во время послания Путина

Послание Владимира Путина Федеральному собранию может состояться в двадцатых числах февраля, сообщил РИА Новости источник в Государственной думе. По его словам, обращение главы государства к парламенту не запланировано на 24 февраля. Марков считает, что во время послания может пойти речь о мобилизации общества.

«Полагаю, речь будет идти о ходе специальной военной операции, мобилизации всего общества для победы, логики развития – что удалось, что не удалось, что необходимо сделать. Нужна готовность людей работать на благо победы, мобилизация каждого человека. Необязательно сидеть в окопе, можно оказывать помощь людям, семьям военнослужащих, беженцев. Военная мобилизация секторов экономики, социальной сферы, культуры, те, кто выступили против СВО должны быть исключены из культурного поля», - сказал Марков.

Собеседник НСН считает, что Путин во время послания озвучит тезис для западных «партнеров».

«Речь пойдет и о международной обстановке. Тезис, который российская власть чувствует, но никак не может высказать: Россия единственная страна, которая открыто бросила вызов мировому злу в лице США, страна Запада, что называется коалиции дьявола. Главное в послании – постановка задач перед органами власти. На глазах у всех они будут сформулированы. Еще у этой речи должен быть высокий рейтинг цитируемости, потому в нее вставляют некие сенсационные заявления», - пояснил Марков.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о непрерывной подготовке послания президента Федеральному собранию.

