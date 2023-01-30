Источник: Путин может огласить послание Федеральному собранию в 20-х числах февраля
Российский лидер Владимир Путин может огласить послание Федеральному собранию в 20-х числах февраля. Об этом сообщил источник в Государственной Думе.
Отмечается, что послание может состояться 20 либо 21 февраля. Другой источник указал, что вероятность того, что глава государства выступит с ним именно в этих числах, высока.
Ранее, 30 января, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что работа над посланием президента Федеральному собранию продолжается, о сроках мероприятия будет сообщено своевременно, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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