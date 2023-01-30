Источник: Путин может огласить послание Федеральному собранию в 20-х числах февраля

Отмечается, что послание может состояться 20 либо 21 февраля. Другой источник указал, что вероятность того, что глава государства выступит с ним именно в этих числах, высока.

Ранее, 30 января, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что работа над посланием президента Федеральному собранию продолжается, о сроках мероприятия будет сообщено своевременно, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

