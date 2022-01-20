«Символический лидер»: В Казахстане уверены в прекращении влияния Назарбаева

Ранее стало известно, что за экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым устанавливается пожизненное право выступать перед парламентом страны. Он также сможет участвовать в обсуждении важных вопросов для республики и будет входить в состав Конституционного совета.

«Ему это положено по закону о первом президенте республики Казахстан, который был принят еще в 2000 году. Сейчас рассматриваются поправки, которые лишают его официального статуса председателя Совета безопасности и Ассамблеи народа Казахстана. Любой бывший президент может быть членом Конституционного совета Казахстана, поэтому Нурсултан Назарбаев может вполне законно участвовать в работе данного органа. После его ухода с поста главы государства в 2019 году, ряд международных структур наделили его полномочиями почетного председателя. В принципе, это не означает, что он будет оказывать такое влияние, которое оказывал, когда возглавлял Совет безопасности. Сейчас он больше становится символическим лидером, чем реальным», - сказал Чеботарев.

Политолог заметил, что, когда принимался закон о первом президенте в 2000 году, больших протестов по стране не было.