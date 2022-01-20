«Символический лидер»: В Казахстане уверены в прекращении влияния Назарбаева
На сегодняшний день все понимают, что Нурсултан Назарбаев практически ушел из политики, заявил Андрей Чеботарев.
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев мог вмешиваться в кадровую политику государства будучи председателем Совета безопасности, но после его ухода с должности вся полнота власти перешла к действующему лидеру Касым-Жомарту Токаеву, заявил казахстанский политолог Андрей Чеботарев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что за экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым устанавливается пожизненное право выступать перед парламентом страны. Он также сможет участвовать в обсуждении важных вопросов для республики и будет входить в состав Конституционного совета.
«Ему это положено по закону о первом президенте республики Казахстан, который был принят еще в 2000 году. Сейчас рассматриваются поправки, которые лишают его официального статуса председателя Совета безопасности и Ассамблеи народа Казахстана. Любой бывший президент может быть членом Конституционного совета Казахстана, поэтому Нурсултан Назарбаев может вполне законно участвовать в работе данного органа. После его ухода с поста главы государства в 2019 году, ряд международных структур наделили его полномочиями почетного председателя. В принципе, это не означает, что он будет оказывать такое влияние, которое оказывал, когда возглавлял Совет безопасности. Сейчас он больше становится символическим лидером, чем реальным», - сказал Чеботарев.
Политолог заметил, что, когда принимался закон о первом президенте в 2000 году, больших протестов по стране не было.
«Когда Назарбаеву в 2010 году присваивали статус елбасы, протесты были, но они не носили массовый характер. Сейчас все понимают, что Нурсултан Назарбаев практически уже уходит из политики. Недавно протесты были, потому что, будучи председателем Совета безопасности, он мог вмешиваться в кадровую политику государства, а сейчас все. Сейчас вся полнота власти перешла к Токаеву», - резюмировал Чеботарев.
В январе 2022 года в городах Казахстана вспыхнули протесты, одним из основных требований которых было отстранение Назарбаева от политики и люстрация его «клана». Как заявлял замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с НСН, право Назарбаева пожизненно выступать перед парламентом не вызовет новую волну протестов в стране.
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