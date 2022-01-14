Токаев призвал смягчить наказание задержанным за беспорядки в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил генеральной прокуратуре смягчить наказание задержанным за участие в беспорядках. Об этом сообщает РИА Новости.

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Казахстанский лидер уточнил, что мера пресечения может быть смягчена при отсутствии отягчающих обстоятельств.

В то же время Токаев подчеркнул, что лица, совершившие серьезные преступления понесут наказание в соответствии с законом.

Президент Казахстана заявил в своем Twitter, что в ходе беспорядков задержаны около 2 тыс. человек.

Ранее генеральное консульство России в Казахстане подтвердило смерть 26-летней россиянки во время массовых беспорядков в городе Тараз на юге республики.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Казахстан
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