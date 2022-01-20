Назарбаев сохранит право выступать на заседаниях правительства и парламента Казахстана

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сохранит право выступать на заседаниях правительства, а также перед парламентом страны. Изменения в соответствующий конституционный закон внес Мажилис (нижняя палата) парламента республики, передает ТАСС.

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Ранее депутаты одобрили внесение поправок, отменяющих пожизненное председательство экс-президента в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана (АНК).

В новой редакции подпункта конституционного закона «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы (лидере нации - НСН)» отмечается, что первый президент имеет право «выступать перед Парламентом Республики Казахстан и его палатами, на заседаниях правительства республики при обсуждении важных для страны вопросов; входить в состав Конституционного Совета Республики Казахстан».

Также Мажилис внес изменения в законы о Совете безопасности и АНК, согласно которым объединения будет возглавлять действующий президент республики.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:НазарбаевКазахстан
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