«Ультиматум Путина»: О чем российский лидер будет говорить с Байденом
Политологи рассказали НСН, зачем всего за десять дней до планируемой личной встречи Путин и Байден решили созвониться.
Президент РФ Владимир Путин может выдвинуть американскому коллеге Джо Байдену ультиматум во время телефонного разговора 30 декабря. Этого в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщил политолог Глеб Павловский.
«Надеюсь, эта просьбы связана с интересом к процессу переговоров со Штатами, которые важны для деэскалации конфликта. Но это может быть какой-нибудь ультимативный ход, чтобы обострить ситуацию перед переговорами в январе. Конечно, мы нуждаемся в деэскалации. Но так как Путиным принята стратегия отбрасывания Запада, то она может толкнуть его на какие-то более резкие шаги», — сказал он.
По мнению Павловского, сегодняшний разговор — это «символический ход», а вопросы, которые можно к этому подтянуть, всегда найдутся.
Ранее в американском Белом доме сообщили, что разговор президентов России и США состоится в четверг, 30 декабря в 22:30 мск. Представитель администрации президента США Эмили Хорн также сообщила, что инициатором разговора стал Путин. По ее словам, стороны намерены обсудить гарантии безопасности, которые Москва предложила Вашингтону в середине декабря. В их числе было требование не принимать в НАТО страны бывшего СССР. При этом Путин допустил «самую разную» реакцию России, если ее инициатива не будет одобрена.
Есть один срочный вопрос, который будут обсуждать Путин и Байден – система безопасности в Европе и связанный с ним — ситуация вокруг Украины, отметил в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«Есть один срочный вопрос, он никуда не девался – ситуация вокруг Украины. Россия очень резко поставила вопрос о системе безопасности в Европе, которая ее не устраивает. То есть в частности это касается Украины, но вопрос более общий», — сказал политолог.
По словам Лукьянова, переговоры перед Новым годом станут важной частью подготовки к январской встрече.
«Путин правильно делает, что хочет развить свои дискуссии с Байденом, чтобы к моменту, когда встретятся делегации, у них уже были более менее четкие указания со стороны руководства. Предполагаю, что переговоры 10-12 января должны быть серьезными и содержательными. Для этого их надо готовить, в том числе на уровне первых лиц. Из серии всех этих переговоров российско-американские — главные, остальное — антураж», — добавил председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России.
В январе может состояться личная встреча Путина и Байдена. Накануне это подтвердил президент США, ответивший «посмотрим» на соответствующий вопрос журналистам, сообщает Reuters. В Белом доме заявили, что встреча запланирована на 10 января. Также в этом месяце может пройти заседание Совета Россия — НАТО, генсек альянса Йенс Столтенберг, который является также председателем совета, предложил Москве провести ее 12 января.
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