«Ультиматум Путина»: О чем российский лидер будет говорить с Байденом

Президент РФ Владимир Путин может выдвинуть американскому коллеге Джо Байдену ультиматум во время телефонного разговора 30 декабря. Этого в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщил политолог Глеб Павловский.

«Надеюсь, эта просьбы связана с интересом к процессу переговоров со Штатами, которые важны для деэскалации конфликта. Но это может быть какой-нибудь ультимативный ход, чтобы обострить ситуацию перед переговорами в январе. Конечно, мы нуждаемся в деэскалации. Но так как Путиным принята стратегия отбрасывания Запада, то она может толкнуть его на какие-то более резкие шаги», — сказал он.

По мнению Павловского, сегодняшний разговор — это «символический ход», а вопросы, которые можно к этому подтянуть, всегда найдутся.