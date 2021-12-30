Белый дом уточнил время проведения переговоров Путина и Байдена

Телефонные переговоры президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина состоятся в четверг, 30 декабря, в 15:30 (23:30 мск). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

Белый дом раскрыл тему переговоров Байдена и Путина

В Вашингтоне уточнили, что главы государств обсудят ряд тем, в том числе «предстоящее дипломатическое взаимодействие с РФ», пишет «Свободная пресса».

Как отмечает Белый дом, беседа пройдет в закрытом режиме, сообщает Газета.ру.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Байден проведут телефонный разговор в четверг поздно вечером.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Белый ДомТелефонный РазговорДжо БайденВладимир Путин
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