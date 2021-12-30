Белый дом уточнил время проведения переговоров Путина и Байдена

В Вашингтоне уточнили, что главы государств обсудят ряд тем, в том числе «предстоящее дипломатическое взаимодействие с РФ», пишет «Свободная пресса».

Как отмечает Белый дом, беседа пройдет в закрытом режиме, сообщает Газета.ру.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Байден проведут телефонный разговор в четверг поздно вечером.

