Белый дом уточнил время проведения переговоров Путина и Байдена
Телефонные переговоры президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина состоятся в четверг, 30 декабря, в 15:30 (23:30 мск). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.
В Вашингтоне уточнили, что главы государств обсудят ряд тем, в том числе «предстоящее дипломатическое взаимодействие с РФ», пишет «Свободная пресса».
Как отмечает Белый дом, беседа пройдет в закрытом режиме, сообщает Газета.ру.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Байден проведут телефонный разговор в четверг поздно вечером.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,5 млн+21 119 / сут.
Умерли
307 тыс.+932 / сут.
Выздоровели
9,4 млн+42 776 / сут.
- Белый дом уточнил время проведения переговоров Путина и Байдена
- В Приморье мужчину признали виновным в размещении фото Гитлера на сайте Бессмертного полка
- Около 10 ТЦ в Новосибирске эвакуировали из-за сообщений о минировании
- Китай успешно запустил экспериментальный спутник связи
- В России подготовили требования к допустимому оружию самообороны
- Теннисистка Павлюченкова заразилась коронавирусом
- Дипломат Лукьянцев оценил возможность возвращения смертной казни в РФ
- Хинштейн предложил лишать гражданства оппозиционеров
- ПФР расширяет меры поддержки россиян
- Названа причина отмены молодежного чемпионата мира в Канаде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru