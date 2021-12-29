Власти США призвали РФ к деэскалации ситуации вокруг Украины

Власти США призвали России к деэскалации ситуации вблизи границы с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на чиновника американской администрации.

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Отмечается, что США рассчитывают, что российские войска отойдут от границ Украины в место постоянной дислокации. По мнению американских властей, только в этом случае может быть достигнут прогресс в переговорах о стабильности и безопасности.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что стремление втянуть Украину в НАТО и размещение впоследствии ракет у границ России создает неприемлемые угрозы безопасности РФ и провоцирует военные риски в Европе.

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ФОТО: РИА Новости
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