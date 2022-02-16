«В чем выгода?» Павловский отказался верить в признание ДНР и ЛНР

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что признание самопровозглашенных ЛНР и ДНР действительно не коррелируется с Минскими соглашениями. Павловский подтвердил это.

«Несовместимость признания республик Донбасса с Минскими соглашениями – это факт. Признавая их, Россия сама отказывается от договоренностей. А у Москвы нет другого инструмента взаимодействия с Украиной, если не считать торговли и коммерции, которые еще более-менее в порядке. Минские соглашения – это ценный актив Москвы. С какой радости надо бесплатно от него отказываться? Непонятно, что мы приобретаем. Граждане РФ, которые проживают на Донбассе и так могут переезжать в Россию и имеют право на помощь в этом», - отметил он.