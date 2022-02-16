«В чем выгода?» Павловский отказался верить в признание ДНР и ЛНР
От признания Донбасса Россия не получит никакой выгоды, а только создаст проблемы себе и союзникам, заявил НСН политолог.
Обсуждение признания ЛНР и ДНР Россией – то же самое, что и сообщения Запада о нападении РФ на Украину, но только республики до сих пор сами не продемонстрировали своей самостоятельности. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил политолог Глеб Павловский.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что признание самопровозглашенных ЛНР и ДНР действительно не коррелируется с Минскими соглашениями. Павловский подтвердил это.
«Несовместимость признания республик Донбасса с Минскими соглашениями – это факт. Признавая их, Россия сама отказывается от договоренностей. А у Москвы нет другого инструмента взаимодействия с Украиной, если не считать торговли и коммерции, которые еще более-менее в порядке. Минские соглашения – это ценный актив Москвы. С какой радости надо бесплатно от него отказываться? Непонятно, что мы приобретаем. Граждане РФ, которые проживают на Донбассе и так могут переезжать в Россию и имеют право на помощь в этом», - отметил он.
Политолог считает, что Москве не следует признавать республики Донбасса.
«ЛНР и ДНР сегодня явно несамостоятельны и требуют гигантских усилий для получения минимальной самостоятельности. Например, у Абхазии на это ушло два десятилетия. Поэтому эти усилия лучше потратить на реальных людей и реальные задачи. В связи с этим я не вижу никаких причин для признания государственной самостоятельности республик Донбасса, тем более, что они никем не признаны и не подтвердили сами своими силами своей устойчивости и независимости. Я не верю в такое признание», - подчеркнул он.
При этом он объяснил, чем России грозит признание ЛНР и ДНР.
«Это чисто символическая игра, такая же символическая, как вал информационных сообщений со стороны Запада о неминуемом вторжении России на Украину. Кстати, если бы РФ признала ДНР, то она бы косвенно подтвердила эти фальшивые сообщения. В этом случае она бы косвенно отозвала признание границ Украины, тогда мы бы рисковали разойтись в позициях, например, со всеми членами ОДКБ. Это очень опасная ситуация. Нам совершенно не нужно испытывать страхи и терпение наших союзников», - заключил Павловский.
Ранее бывший министр экономики России, доктор экономических наук Андрей Нечаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в случае признания Россией ДНР и ЛНР могут последовать санкции Запада, от жесткости которых будет зависеть судьба рубля, возможная инфляция и рост цен.
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