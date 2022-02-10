Депутат Затулин: для признания ЛНР и ДНР пока нет повода
Депутат Константин Затулин считает, что признание республик Донбасса Россией приведет к тому, что Москва сама подорвет выполнение Минских соглашений.
Обращаться к Путину для признания ДНР и ЛНР следует только в случае нападения Украины на Донбасс, а сейчас эта инициатива сыграет и против России, и против республик. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат от «Единой России» Константин Затулин.
Ранее СМИ сообщили, что профильный комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками может рассмотреть проект КПРФ о необходимости признания ДНР и ЛНР уже 15 февраля. По словам Затулина, обсуждение данного вопроса может быть «полезным».
«Инициатива коммунистов имеет уважение, но при этом надо понимать, что односторонний выход России из Минских соглашений не принесет пользы – а только вред. Признание без повода, который может быть в виде их грубого нарушения, будет использовано и против ДНР, и против России. С таким предложением к президенту следует обратиться, если Украина нападет и будет убивать людей. А сейчас проявлять такую инициативу с нашей стороны – означает самим подорвать усилия по выполнению Минских соглашений. Эти обсуждения должны повлиять на Украину, чтобы она их выполняла. Мы этого добиваемся. Если ДНР и ЛНР будут признаны, то на этом мы прощаемся с темой Минских договоренностей», - подчеркнул он.
При этом депутат добавил, что в «Единой России» предлагают другой вариант развития событий.
«"Единая Россия" внесла более практическое предложение: помочь республикам с тем, чтобы не был нарушен баланс вооружений, чтобы они могли обороняться от новых видов оружия, которые поставляют украинской стороне. Авторы этого предложения считают, что это позволит улучшить состояние ДНР и ЛНР, так как будет обеспечена их безопасность. Что мешает это делать без официального признания?» - заключил Затулин.
Ранее бывший премьер-министр ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что России следует признать независимость республик Донбасса.
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