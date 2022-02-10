Депутат Затулин: для признания ЛНР и ДНР пока нет повода

Ранее СМИ сообщили, что профильный комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками может рассмотреть проект КПРФ о необходимости признания ДНР и ЛНР уже 15 февраля. По словам Затулина, обсуждение данного вопроса может быть «полезным».

«Инициатива коммунистов имеет уважение, но при этом надо понимать, что односторонний выход России из Минских соглашений не принесет пользы – а только вред. Признание без повода, который может быть в виде их грубого нарушения, будет использовано и против ДНР, и против России. С таким предложением к президенту следует обратиться, если Украина нападет и будет убивать людей. А сейчас проявлять такую инициативу с нашей стороны – означает самим подорвать усилия по выполнению Минских соглашений. Эти обсуждения должны повлиять на Украину, чтобы она их выполняла. Мы этого добиваемся. Если ДНР и ЛНР будут признаны, то на этом мы прощаемся с темой Минских договоренностей», - подчеркнул он.

При этом депутат добавил, что в «Единой России» предлагают другой вариант развития событий.