Журналистов призвали не «обсасывать» тему признания республик Донбасса
При высокой взвинченности текущей ситуации вопросы о деталях возможного признания Россией ДНР и ЛНР не надо задавать, и не надо на них отвечать, сказал НСН дипломат Андрей Бакланов.
Вопросы, связанные с возможным признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик, не следует обсуждать в публичном поле, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.
Ранее сообщалось, что совет Госдумы может рассмотреть 15 февраля два проекта постановления по вопросу обращения к Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР. Один предусматривает прямое обращение к президенту, другой – предварительные консультации в МИД и Минобороны.
«Такие вопросы нецелесообразно обсуждать в публичном поле. Есть определенная процедура, первоначально предложения должны обсуждаться на уровне экспертов, на уровне соответствующих властных структур и так далее. А начинать с того, что это все обсасывается и обсуждается в СМИ при нынешней взвинченности ситуации совершенно неправильно. Я бы призвал всех к отказу от дискуссий в открытом медийном пространстве о подобного рода вещах. Вопросы, связанные с тем, в каком ведомстве сколько что обсуждается, - не для обсуждения в СМИ. Такие вопросы не надо задавать и не надо на них отвечать», - сказал Бакланов.
При этом он отметил, что надо понимать последствия возможного признания самопровозглашенных республик Донбасса.
«Оказание содействия, в том числе в решительных формах, и изменение статуса – это совершенно разные вещи. Это все пока гипотетическое развитие событий и вопрос – надо ли дополнительно нагнетать обстановку. Я думаю, что в этих делах надо вести себя осмотрительно и самое главное – надо не ставить цели, а иметь прогноз, к чему это реально приведет, это разные вещи. Надо смотреть, к чему это приведет с точки зрения развития ситуации в Европе, отношений с Украиной и так далее», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее говорил НСН, что следует «немедленно» признать ДНР и ЛНР.
«Я бы это сделал немедленно, потому что тогда организовывать провокации, в том числе и военные, будет гораздо сложнее. Они будут знать, что если начнут, то получат по полной. Это надо сказать твердо и ясно. Сделали же так в Южной Осетии», - сказал Зюганов.
Со своей стороны, депутат Госдумы Константин Затулин отмечал в беседе с «Радиоточкой НСН», что один из руководителей «Единой России», глава МИД РФ Сергей Лавров не поддерживает идею одностороннего признания ДНР и ЛНР.
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