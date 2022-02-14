Журналистов призвали не «обсасывать» тему признания республик Донбасса

«Такие вопросы нецелесообразно обсуждать в публичном поле. Есть определенная процедура, первоначально предложения должны обсуждаться на уровне экспертов, на уровне соответствующих властных структур и так далее. А начинать с того, что это все обсасывается и обсуждается в СМИ при нынешней взвинченности ситуации совершенно неправильно. Я бы призвал всех к отказу от дискуссий в открытом медийном пространстве о подобного рода вещах. Вопросы, связанные с тем, в каком ведомстве сколько что обсуждается, - не для обсуждения в СМИ. Такие вопросы не надо задавать и не надо на них отвечать», - сказал Бакланов.

При этом он отметил, что надо понимать последствия возможного признания самопровозглашенных республик Донбасса.

«Оказание содействия, в том числе в решительных формах, и изменение статуса – это совершенно разные вещи. Это все пока гипотетическое развитие событий и вопрос – надо ли дополнительно нагнетать обстановку. Я думаю, что в этих делах надо вести себя осмотрительно и самое главное – надо не ставить цели, а иметь прогноз, к чему это реально приведет, это разные вещи. Надо смотреть, к чему это приведет с точки зрения развития ситуации в Европе, отношений с Украиной и так далее», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее говорил НСН, что следует «немедленно» признать ДНР и ЛНР.