В Совфеде призвали продолжить переговоры по «Минску», несмотря на «усталость»
Если не нынешние власти в Киеве вернутся к соблюдению Минских соглашений, то следующие, уверен сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Пересмотр Минских соглашений – это развязывание рук украинской власти для нападения на Донбасс. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.
Ранее замглавы администрации президента (АП) России Дмитрий Козак заявил, что переговоры советников лидеров «нормандского формата» закончились безрезультатно, так как преодолеть разногласия, которые касаются интерпретации Минских соглашений, не удалось. Согласованной позиции России, Франции и Германии противостоит официальный Киев. По мнению Цекова, отказываться от переговоров все равно нельзя: «Отказ от переговоров означает отказ от выполнения договоренностей».
«Надо делать все, чтобы вести разговор со странами, которые влияют на Киев, для того, чтобы они занялись выполнением Минских соглашений. Здесь могут быть разные пути. В конце концов в Киеве через некоторое время могут отказаться [от пересмотра "Минска" - прим. НСН], потому что у них нет другого пути для достижения стабильности в стране. Весь мир об этом говорит. Если не эта власть придет к необходимости выполнения Минских соглашений, так следующая», - отметил он.
При этом, по его мнению, пересмотр Минских соглашений может привести к реальным боевым действиям в ДНР и ЛНР.
«Может быть, на Западе и хотели пересмотреть Минские соглашения вместе с Украиной, но, слава Богу, гарантом их выполнения является Россия. В Москве понимают, что изменение Минских соглашений – это развязывание рук украинской власти для того, чтобы силовым путем давить на жителей Донбасса. Переговоры в нормандском формате необходимо продолжать. На этом вообще-то постоянно настаивает Украина, а сама не хочет. В конце концов усталость от нее накапливается у всех стран Евросоюза, и не только у участников нормандского формата», - заключил Цеков.
Ранее старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что у переговоров Лаврова и Трасс нет перспектив, так как Великобритания сводит проблему к украинскому кризису и выдвигает ультиматум, но не предлагает конструктивных решений.
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