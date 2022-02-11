В Совфеде призвали продолжить переговоры по «Минску», несмотря на «усталость»

Пересмотр Минских соглашений – это развязывание рук украинской власти для нападения на Донбасс. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

Ранее замглавы администрации президента (АП) России Дмитрий Козак заявил, что переговоры советников лидеров «нормандского формата» закончились безрезультатно, так как преодолеть разногласия, которые касаются интерпретации Минских соглашений, не удалось. Согласованной позиции России, Франции и Германии противостоит официальный Киев. По мнению Цекова, отказываться от переговоров все равно нельзя: «Отказ от переговоров означает отказ от выполнения договоренностей».