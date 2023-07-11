«Упрекали в симпатии к Путину»: Зачем Макрон поставил дальнобойные ракеты ВСУ

«Франция, как и большинство стран НАТО, делает ставку на обострение конфликта с учетом того, что контрнаступление ВСУ проваливается. Боясь, что Украина столкнется с тяжелыми последствиями в ближайшее время, видимо, хотят на упреждение попытаться помочь Киеву сдержать ситуацию. Франция взяла курс на русофобию, разжигание конфликта, что странно, потому что обычно она в этом плане была умеренна. Также раньше Франция пыталась играть роль медиатора политических процессов в решении сложных кризисов. Сейчас, вместо переговорных процессов, делается ставка на обострение ситуации», - сказал Федоров.

По его словам, страны НАТО долгое время упрекали Макрона за излишнюю симпатию к президенту РФ Владимиру Путину. Поэтому, указал Федоров, Парижу пришлось сменить риторику.

«Макрон все время боялся показаться политиком, который стремится найти с Россией общую точку зрения. Его все время упрекали в симпатии к Путину, особенно Польша. Макрон все время говорил, что все понимает о том, что Россия из себя представляет, но надо искать какие-то пути… Сейчас эту риторику он оставил. Последнее решение о поставках ракет заключалось в том, чтобы показать НАТО, что Франция – это один из передовых отрядов борьбы за то, чтобы нанести РФ поражение», – сказал собеседник НСН.

Кроме того, политолог рассказал, что поставки дальнобойных ракет не повлияют на рейтинг Макрона. Федоров объяснил, что почти все население Франции считает Россию агрессором.

«На рейтинги Макрона боевые действия на Украине напрямую не влияют. Население зомбировано в основном французскими СМИ, у которых альтернативная точка зрения просто выкорчевывается на корню. Поэтому людей, которые понимают ситуацию, не много. В основном, доминируют западные нарративы о том, что Россия агрессор и во всем виновата», - резюмировал Федоров.