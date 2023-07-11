Песков: Передача Францией ракет дальнего радиуса Украине грозит последствиями для Киева
Решение Франции передать Украине ракеты дальнего радиуса действия ошибочно и грозит последствиями для Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж предоставит украинским военным снаряды дальнего радиуса действия, необходимые ВСУ для наступления, передает «Радиоточка НСН».
«Еще предстоит прояснить и выяснить, о каком именно радиусе идет речь. Это, с нашей точки зрения, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны», — подчеркнул представитель Кремля.
Как отметил Песков, решение французских властей вынудит Москву принять ответные меры. Пресс-секретарь добавил, что подобные действия не способны повлиять на ход событий в рамках специальной военной операции.
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