Песков: Передача Францией ракет дальнего радиуса Украине грозит последствиями для Киева

Решение Франции передать Украине ракеты дальнего радиуса действия ошибочно и грозит последствиями для Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Макрон: Франция передаст Киеву ракеты дальнего радиуса действия

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж предоставит украинским военным снаряды дальнего радиуса действия, необходимые ВСУ для наступления, передает «Радиоточка НСН».

«Еще предстоит прояснить и выяснить, о каком именно радиусе идет речь. Это, с нашей точки зрения, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны», — подчеркнул представитель Кремля.

Как отметил Песков, решение французских властей вынудит Москву принять ответные меры. Пресс-секретарь добавил, что подобные действия не способны повлиять на ход событий в рамках специальной военной операции.

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ФОТО: РИА Новости
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