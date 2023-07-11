Песков: Передача Францией ракет дальнего радиуса Украине грозит последствиями для Киева

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж предоставит украинским военным снаряды дальнего радиуса действия, необходимые ВСУ для наступления, передает «Радиоточка НСН».

«Еще предстоит прояснить и выяснить, о каком именно радиусе идет речь. Это, с нашей точки зрения, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны», — подчеркнул представитель Кремля.

Как отметил Песков, решение французских властей вынудит Москву принять ответные меры. Пресс-секретарь добавил, что подобные действия не способны повлиять на ход событий в рамках специальной военной операции.

