Володин: Макрон привел Францию к запуску процессов саморазрушения

Председатель нижней палаты российского парламента напомнил о вспыхнувших во Франции протестах: демонстранты жгут машины и грабят магазины, власти используют против митингующих спецназ, бронетехнику и слезоточивый газ. Беспорядки продолжаются уже неделю, несколько тысяч человек задержаны. По мнению Володина, Франция оказалась на пороге гражданской войны, и причиной нестабильности стала политика Макрона, пишет RT.

«Стремясь к политической монополии, он в последние годы снижал роль профсоюзов, традиционно играющих значимую роль в жизни государства. Последовательно ослаблял партийную систему. Выдавливал с политического поля голлистов и социалистов, которые на протяжении десятилетий обеспечивали стабильность Пятой Французской республики, а сейчас — маргинализированы», — написал спикер Госдумы в своем Telegram-канале.

Как отметил Володин, не увидевшие своих представителей во власти французы начали отстаивать свои интересы «на улице», и ситуация будет только ухудшаться. Французский президент привел государство «к запуску процессов саморазрушения», доверие к Эммануэлю Макрону падает.

«Рейтинги опустились до минимальной отметки. И если бы выборы президента проходили сейчас, то их выиграла бы [лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение»] Марин Ле Пен», — заключил Володин.

Ранее член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что массовые беспорядки во Франции вызваны бесконтрольной миграцией, которую Париж поддерживал в последнее время, пишет «Свободная пресса».

