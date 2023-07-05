Володин: Макрон привел Францию к запуску процессов саморазрушения
Политика президента Франции Эммануэля Макрона спровоцировала нестабильность в стране, и политическая система республики стала «неустойчивой к вызовам». Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Председатель нижней палаты российского парламента напомнил о вспыхнувших во Франции протестах: демонстранты жгут машины и грабят магазины, власти используют против митингующих спецназ, бронетехнику и слезоточивый газ. Беспорядки продолжаются уже неделю, несколько тысяч человек задержаны. По мнению Володина, Франция оказалась на пороге гражданской войны, и причиной нестабильности стала политика Макрона, пишет RT.
«Стремясь к политической монополии, он в последние годы снижал роль профсоюзов, традиционно играющих значимую роль в жизни государства. Последовательно ослаблял партийную систему. Выдавливал с политического поля голлистов и социалистов, которые на протяжении десятилетий обеспечивали стабильность Пятой Французской республики, а сейчас — маргинализированы», — написал спикер Госдумы в своем Telegram-канале.
Как отметил Володин, не увидевшие своих представителей во власти французы начали отстаивать свои интересы «на улице», и ситуация будет только ухудшаться. Французский президент привел государство «к запуску процессов саморазрушения», доверие к Эммануэлю Макрону падает.
«Рейтинги опустились до минимальной отметки. И если бы выборы президента проходили сейчас, то их выиграла бы [лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение»] Марин Ле Пен», — заключил Володин.
Ранее член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что массовые беспорядки во Франции вызваны бесконтрольной миграцией, которую Париж поддерживал в последнее время, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru