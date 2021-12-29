«Сильная рука Зеленского»: Украинский политолог о блокировке оппозиционных каналов

Решение Киева заблокировать еще два оппозиционных телеканала является беспрецедентным и неконституционным, однако граждане Украины не готовы протестовать против этого решения, описал ситуацию украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против медиахолдинга «Новости», ООО «Тайм медиа» и ООО «Телепростир», в которые входит ряд оппозиционных телеканалов. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.