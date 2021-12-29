«Сильная рука Зеленского»: Украинский политолог о блокировке оппозиционных каналов
Решение заблокировать часть пророссийских каналов сыграет на руку Зеленскому и снизит уровень критичности к его действиям, отметил политолог Руслан Бортник.
Решение Киева заблокировать еще два оппозиционных телеканала является беспрецедентным и неконституционным, однако граждане Украины не готовы протестовать против этого решения, описал ситуацию украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против медиахолдинга «Новости», ООО «Тайм медиа» и ООО «Телепростир», в которые входит ряд оппозиционных телеканалов. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
«Уже решение по санкциям принято. Попали два оппозиционных телеканала, это «Первый Независимый» и «UkrLive». Таких прецедентов не было, сегодня под санкциями находятся пять украинских каналов, никогда раньше такого не случалось. Сегодня Украина объясняет это мотивами национальной безопасности, тем, что эти каналы распространяют российские нарративы и являются инструментами информационной борьбы, и из-за этого к ним применяют санкции, хотя юридического обвинений не выдвигают: ни обвинений в госизмене, ни в призыве к свержению государственного строя, ни к шпионажу. Несмотря на то, каналы фактически сегодня запрещены к вещанию, они заблокированы в спутниковом сигнале и в кабельных сетях. Подобные меры, безусловно, помогают Зеленскому, потому что уровень критичности в информационной среде становится ниже, все же эти каналы были одними из наиболее критичных. Кроме того, таким образом Зеленский демонстрирует сильную руку. Часть украинцев считает, что президент должен быть сильным. Поэтому это помогает, это позитивно влияет на его образ», - рассказал он.
При этом политолог отметил, что некорректно было бы рассматривать эти решения как попытку Зеленского узурпировать власть.
«Это не совсем так. Если говорить более взвешенно, как мы всегда это делаем, то есть и другие оппозиционные каналы. Существуют каналы [бывшего народного депутата Верховной рады Украины от «Партии регионов»] Рината Ахметова, [экс-президента Украины Петра] Порошенко. А это в большой мере попытка давления на партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) и [ее лидера] Виктора Медведчука. Конечно, это происходит путем нарушения законодательства и Конституции Украины, но запрета на все оппозиционные каналы нет. Есть системная работа по части этих каналов, которые, как считают в украинской власти, связаны с РФ. Это в том числе такой сигнал Кремлю, что ни на какие уступки в ближайшее время идти не собираются, и возвращать условия политической конкуренции для пророссийских проектов тоже», - пояснил Бортник.
Он подчеркнул, что в обществе нет единого мнения по санкциям, поскольку примерно равное число украинцев поддерживает и осуждает запрет.
«Общество воспринимает [это давление] по-разному. Последние опросы по [каналам] NewsOne и 112 показывали, что около 40% украинцев не поддерживали закрытие. В то же время из-за того, что в Украине есть и другие оппозиционные каналы, где-то 45% поддерживало закрытие. Общество разделилось примерно пополам. Из-за того, что есть и другие каналы, общество не воспринимает это как тотальный запрет на свободу слова. Кроме того, есть спутник, есть интернет, и поэтому массово и серьезно протестовать из-за этих причин общество сегодня не готово. Политические партии, та же ОПЗЖ, не демонстрируют особой готовности организовывать протесты и отстаивать свои интересы», - заключил политолог.
Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива заявил, что Россия и Украина должны стать единым союзным государством.
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