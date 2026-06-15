В России с улыбкой оценили план о включении участников СВО в черный список ЕС

В России отреагировали на планы Евросоюза включить участников специальной военной операции (СВО) в санкционный список. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил соответствующие высказывания главы европейской дипломатии Каи Каллас в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Каллас анонсировала, что Европейская комиссия намерена поименно внести всех российских военнослужащих, задействованных в СВО, в черный список объединения. Подобные меры должны лишить их возможности въезжать на территорию стран Евросоюза.