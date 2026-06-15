В России с улыбкой оценили план о включении участников СВО в черный список ЕС
В России отреагировали на планы Евросоюза включить участников специальной военной операции (СВО) в санкционный список. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил соответствующие высказывания главы европейской дипломатии Каи Каллас в беседе с «Лентой.ру».
Ранее Каллас анонсировала, что Европейская комиссия намерена поименно внести всех российских военнослужащих, задействованных в СВО, в черный список объединения. Подобные меры должны лишить их возможности въезжать на территорию стран Евросоюза.
Сенатор выразил уверенность, что 90% бойцов даже не планируют посещать европейские государства, поскольку сосредоточены на выполнении своих задач. По мнению парламентария, в Брюсселе ошибочно полагают, что их страны представляют какой-либо интерес для россиян.
Джабаров добавил, что заявления Каллас вызывают лишь саркастическую улыбку даже среди западных коллег. Сенатор предположил, что глава европейской дипломатии уже стала отработанным материалом и ее постепенно отстранят от решения внешнеполитических вопросов Еврокомиссии.
Между тем МИД Финляндии предложило Еврокомиссии не пускать российских граждан на пляжи Европы, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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