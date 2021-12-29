Зеленский ввел санкции против ряда оппозиционных СМИ Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против медиахолдинга «Новости», ООО «Тайм медиа» и ООО «Телепростир», в которые входит ряд оппозиционных телеканалов. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

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В частности, ограничения касаются каналов «112 Украина», NewsOne, ZIK, «Первый независимый», Ukrlive. Санкции предполагают блокирование активов, ограничение торговых операций, запрет на пользование украинского радиочастотного ресурса, полный или частичный запрет на сделки по ценным бумагам, пишет Газета.ру.

Ограничительные меры будут действовать в течение пяти лет, фактически они запрещают работу телеканалов. «Первый независимый» и Ukrlive назвали санкции незаконными, отметив, что введение ограничений — «прямой результат узурпации власти» и попытка руководства страны «подавить любое альтернативное мнение о ситуации на Украине и использовать репрессивную машину для борьбы с независимыми СМИ». Каналы намерены обжаловать введение санкций в суде.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:ТелеканалыСанкцииУкраинаВладимир Зеленский
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