Сборная Кабо-Верде сенсационно сыграла вничью с Испанией на ЧМ

Футболисты сборной Испании сыграли вничью с командой Кабо-Верде в матче первого тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике. Встреча группы Н состоялась в Атланте и завершилась нулевой ничьей.

Для сборной Кабо-Верде этот матч стал дебютным в истории чемпионатов мира, команда занимает 64-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФ).

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В стартовом составе африканской сборной вышел полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини, который провел на поле все девяносто минут, а на скамейке запасных остался нападающий тольяттинского «Акрона» Жилсон Беншимол, сообщает РИА Новости.

Сборная Испании является действующим победителем чемпионата Европы и чемпионом мира две тысячи десятого года. Испанцы занимают третье место в мировом рейтинге ФИФА.

В следующем туре, который пройдет двадцать первого июня, сборная Испании сыграет с командой Саудовской Аравии, а сборная Кабо-Верде встретится с уругвайцами.

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ФОТО: ТАСС / CHRIS TORRES / EPA
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