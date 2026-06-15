Сборная Кабо-Верде сенсационно сыграла вничью с Испанией на ЧМ

Футболисты сборной Испании сыграли вничью с командой Кабо-Верде в матче первого тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике. Встреча группы Н состоялась в Атланте и завершилась нулевой ничьей.

Для сборной Кабо-Верде этот матч стал дебютным в истории чемпионатов мира, команда занимает 64-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФ).