Сборная Кабо-Верде сенсационно сыграла вничью с Испанией на ЧМ
Футболисты сборной Испании сыграли вничью с командой Кабо-Верде в матче первого тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике. Встреча группы Н состоялась в Атланте и завершилась нулевой ничьей.
Для сборной Кабо-Верде этот матч стал дебютным в истории чемпионатов мира, команда занимает 64-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФ).
В стартовом составе африканской сборной вышел полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини, который провел на поле все девяносто минут, а на скамейке запасных остался нападающий тольяттинского «Акрона» Жилсон Беншимол, сообщает РИА Новости.
Сборная Испании является действующим победителем чемпионата Европы и чемпионом мира две тысячи десятого года. Испанцы занимают третье место в мировом рейтинге ФИФА.
В следующем туре, который пройдет двадцать первого июня, сборная Испании сыграет с командой Саудовской Аравии, а сборная Кабо-Верде встретится с уругвайцами.
Ранее на ЧМ-2026 вничью сыграли сборные Бразилия и Марокко, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Эксперт назвал ключевые критерии подбора банковского вклада
- Лукашенко назвал возможные сроки окончания конфликта на Украине
- В России с улыбкой оценили план о включении участников СВО в черный список ЕС
- Сборная Кабо-Верде сенсационно сыграла вничью с Испанией на ЧМ
- «Вчерашний день»: Экономист назвал риски роста наличных расчетов
- Эксперт объяснил, почему Patriot не смог сбить российский «Циркон»
- Финляндия предложила не пускать российских граждан на пляжи Европы
- Автомобилистам рассказали, чем опасен бензин «Евро-3»
- В Госдуме предупредили о фатальных последствиях второго фронта в Приднестровье
- Близкие Пьера Нарцисса договорились о разделе многомиллионного наследства