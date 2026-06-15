Эд Ширан объявил о временном уходе со сцены ради семьи

У Ширана растут сын и дочь, родившиеся в браке со школьной возлюбленной Черри Сиборн. Издание отмечает, что музыкант не виделся с семьей с самого начала тура в Новой Зеландии в январе 2026 года.

При этом аудитория этого исполнителя в Spotify составляет почти 86 миллионов человек, а его главный хит «Shape of You» поклонники прослушали около 5 миллиардов раз.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с НСН рассказал, почему творчество Майкла Джексона полюбили зумеры.

