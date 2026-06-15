Эд Ширан объявил о временном уходе со сцены ради семьи
Британский музыкант Эд Ширан объявил о временном уходе со сцены после завершения текущего концертного тура. Об этом сообщает газета Daily Mail.
Во время выступления в Глендейле (штат Аризона, США) исполнитель объяснил, что берет перерыв в карьере ради семьи. По его словам, после окончания тура он планирует заняться отцовством, так как его приоритеты изменились.
У Ширана растут сын и дочь, родившиеся в браке со школьной возлюбленной Черри Сиборн. Издание отмечает, что музыкант не виделся с семьей с самого начала тура в Новой Зеландии в январе 2026 года.
При этом аудитория этого исполнителя в Spotify составляет почти 86 миллионов человек, а его главный хит «Shape of You» поклонники прослушали около 5 миллиардов раз.
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