Дуров предупредил о рисках запретов соцсетей для подростков
Основатель Telegram Павел Дуров предупредил об опасности запретов социальных сетей для несовершеннолетних пользователей. Соответствующее мнение он высказал в социальной сети X.
По словам Дурова, в случае подобных ограничений подростки вынужденно переходят на VPN, что подвергает их еще большей опасности из-за доступа к нелегальному контенту. Основатель мессенджера привел в пример российских подростков, оказавшихся в аналогичной ситуации после блокировки Telegram, сообщает РБК.
Дуров убежден, что ни один закон не способен заменить хорошего воспитания. По его мнению, у родителей уже есть все необходимые инструменты для ограничения цифрового потребления детей, включая родительский контроль и лимиты экранного времени.
При этом основатель Telegram отметил, что многие родители вместо воспитания дают детям планшеты, чтобы успокоить их. Он считает, что никакое государственное регулирование подобную ситуацию не исправит.
В понедельник, 15 июня, премьер-министр Соединённого королевства Кир Стармер заявил, что британским детям до 16 лет будет запрещено пользоваться социальными сетями, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Дуров предупредил о рисках запретов соцсетей для подростков
- Вероятность подписания соглашения между США и Ираном оценили в 10%
- Эксперт назвал ключевые критерии подбора банковского вклада
- Лукашенко назвал возможные сроки окончания конфликта на Украине
- В России с улыбкой оценили план о включении участников СВО в черный список ЕС
- Сборная Кабо-Верде сенсационно сыграла вничью с Испанией на ЧМ
- «Вчерашний день»: Экономист назвал риски роста наличных расчетов
- Эксперт объяснил, почему Patriot не смог сбить российский «Циркон»
- Финляндия предложила не пускать российских граждан на пляжи Европы
- Автомобилистам рассказали, чем опасен бензин «Евро-3»