Дуров предупредил о рисках запретов соцсетей для подростков

Дуров убежден, что ни один закон не способен заменить хорошего воспитания. По его мнению, у родителей уже есть все необходимые инструменты для ограничения цифрового потребления детей, включая родительский контроль и лимиты экранного времени.

При этом основатель Telegram отметил, что многие родители вместо воспитания дают детям планшеты, чтобы успокоить их. Он считает, что никакое государственное регулирование подобную ситуацию не исправит.

В понедельник, 15 июня, премьер-министр Соединённого королевства Кир Стармер заявил, что британским детям до 16 лет будет запрещено пользоваться социальными сетями, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».



