Дуров предупредил о рисках запретов соцсетей для подростков

Основатель Telegram Павел Дуров предупредил об опасности запретов социальных сетей для несовершеннолетних пользователей. Соответствующее мнение он высказал в социальной сети X.

По словам Дурова, в случае подобных ограничений подростки вынужденно переходят на VPN, что подвергает их еще большей опасности из-за доступа к нелегальному контенту. Основатель мессенджера привел в пример российских подростков, оказавшихся в аналогичной ситуации после блокировки Telegram, сообщает РБК.

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Дуров убежден, что ни один закон не способен заменить хорошего воспитания. По его мнению, у родителей уже есть все необходимые инструменты для ограничения цифрового потребления детей, включая родительский контроль и лимиты экранного времени.

При этом основатель Telegram отметил, что многие родители вместо воспитания дают детям планшеты, чтобы успокоить их. Он считает, что никакое государственное регулирование подобную ситуацию не исправит.

В понедельник, 15 июня, премьер-министр Соединённого королевства Кир Стармер заявил, что британским детям до 16 лет будет запрещено пользоваться социальными сетями, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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