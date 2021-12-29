Депутат Рады предложил создать союзное государство России и Украины

Россия и Украина должны стать единым союзным государством, считает депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива. Об этом парламентарий заявил в эфире телеканала «Россия 1».

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По словам Кивы, РФ долгое время не выражала свои интересы, связанные с украинской территорией. Однако сейчас Москва начала отстаивать свои права, пишет РИА ФАН. Депутат считает, что Россия имеет «право на территорию», относящуюся к нынешней Украине.

«Территорию, которая, действительно, по моему мнению, должна находиться в одном союзе — нашем славянском союзе», — подчеркнул Кива.

Парламентарий высказал мнение, что российский и украинский народы должны воссоединиться и совместно противостоять Западу, пишет Газета.ру.

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