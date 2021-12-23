«Непримиримые враги»: Аналитик заявил, что Донбассу не нужны Минские соглашения

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 23 декабря заявил, что будущее жителей Донбасса – в их руках. Глава государства отметил, что возвращение Донбасса в состав Украины проблематично: Киев каждый день отдает приказы стрелять. Путин подчеркнул, что Киев не выполняет минские соглашения.

«Ситуация на Донбассе – это заморозка. Если внимательно послушать, что хочет Украина, понятно, что Россия такого не хочет. Неоднократно Путин заявлял, что, если Украина начнет наступление на Донбассе, он этого не допустит. Если послушать лидеров ДНР и ЛНР, они неоднократно заявляли, что они хотят, чтобы их включили в состав России. По-моему, даже Пушилин обращался официально с просьбой, чтобы российские власти рассмотрели возможность признания независимости ДНР. Если говорить о руководстве этих республик, они не хотят никаких минских соглашений, в принципе, как и руководство Украины, честно говоря. ДНР и ЛНР устроило хотя бы признание их независимости со стороны России», - отметил Охрименко.

По его словам, конфликт между Украиной и Донбассом достаточно сильный.

«Если прекратят стрелять, то можно предположить, что через 20 лет появится шанс, что действительно можно найти решения и простить друг друга. В истории человечества были такие случаи, что, когда даже непримиримые враги, через очень длительные интервалы времени, но как-то успокаивались. Но сейчас, если пообщаться и с украинской армией, и с народными дружинами ЛНР и ДНР, вы услышите невероятное количество взаимных упреков, оскорблений и ненависти», - резюмировал Охрименко.

Подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что Вооруженные силы Украины активно вербуют наемников, и вполне возможна их резкая активизация на Донбассе в середине января 2022 года.