Эксперт назвал ключевые критерии подбора банковского вклада

Банковские вклады сохраняют привлекательность для россиян, так как процентные ставки по ним значительно опережают инфляцию, заявил в комментарии NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, ключевой критерий подбора депозита — соответствие личным финансовым задачам клиента.

Эксперт отметил, что ключевая ставка ЦБ РФ на текущий момент находится на уровне 14,5%, однако к концу года ожидается ее снижение до диапазона 11,5–12%. Несмотря на эту тенденцию, депозиты остаются интересным финансовым инструментом для населения.