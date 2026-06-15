Эксперт назвал ключевые критерии подбора банковского вклада
Банковские вклады сохраняют привлекательность для россиян, так как процентные ставки по ним значительно опережают инфляцию, заявил в комментарии NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, ключевой критерий подбора депозита — соответствие личным финансовым задачам клиента.
Эксперт отметил, что ключевая ставка ЦБ РФ на текущий момент находится на уровне 14,5%, однако к концу года ожидается ее снижение до диапазона 11,5–12%. Несмотря на эту тенденцию, депозиты остаются интересным финансовым инструментом для населения.
Щербаченко подчеркнул, что при подборе вклада необходимо учитывать горизонт планирования. По его мнению, для реализации отдаленных задач оптимально подходят долгосрочные депозиты, тогда как на период от полугода до девяти месяцев выгоднее открывать короткие вклады.
«Оцените возможность пополнения вклада или досрочного снятия, если это важно для вас», – добавил эксперт.
Между тем самыми востребованными у россиян оказались банковские вклады сроком на шесть месяцев, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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