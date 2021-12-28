«Говорил как гражданин РФ»: Кадыров объяснил свои слова о присоединении Украины
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что его слова о присоединении Украины являются его личным мнением. Об этом глава Чеченской Республики рассказал во время прямого эфира в социальной сети Instagram.
Глава Чеченской Республики подчеркнул, что его никогда не просили высказываться против Украины.
«Я говорил как Рамзан Кадыров, как гражданин РФ, который беспокоится за свою республику, народ и государство», – объяснил он.
В то же время Кадыров заявил, что не отказывается от своих слов о «предательской политики Украины в отношении славянских народов».
Глава Чеченской Республики также отметил, что армия России – это Министерство обороны, Национальная гвардия, полиция, спецслужбы. Кадыров обратил внимание, что «он родился воином» и готов выполнять приказы президента России.
Ранее Рамзан Кадыров предположил, что решения украинского президента Владимира Зеленского в отношении России могут закончиться присоединением Украины к России.
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