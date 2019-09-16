Шушкевич: Лукашенко превратит страну в «Белорусскую область» России
Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН заявил, что глава государства готовит почву для вхождения страны в состав РФ.
Экономические системы России и Белоруссии могут частично объединиться с января 2021 года. По данным «Коммерсанта», об этом говорит программа экономической интеграции, которая была одобрена в начале сентября в рамках встречи премьер-министров Дмитрия Медведева и Сергея Румаса. В частности, в Белоруссии и России может быть принят единые Налоговый и Гражданский кодексы. При этом речь о введении единой валюты пока не идет.
Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич, комментируя в эфире НСН эту публикацию, раскритиковал президента республики Александра Лукашенко, обвинив его в подготовке вхождения страны в состав России.
«Россия хочет поглотить Беларусь, а у белорусского диктатора нет иного выхода, как соглашаться на все российские предложения. Объединение слона и моськи. Потом заговорят о единой валюте, а затем – что это будет Белорусская область. Я вижу, что сдаются все позиции в угоду России, потому что иначе она не может терпеть нашего туземного диктатора», - заявил он.
Собеседник НСН отметил, что после возможного объединения России и Белоруссии Москва, по его мнению, возьмется за Украину.
«Я не вижу ничего иного, кроме стремления России поглотить Беларусь, возродить частично империю, а потом вместе поглощать Украину. Отношусь к этому как к базару, на котором торгуются за власть. И он (Лукашенко) в качестве подачки сдает Беларусь. У нас продолжается принудительная русификация, нет никакой программы возрождения белорусского языка и восстановления культуры. Делаются пророссийский "Славянский базар" или игры, чтобы показать, что чисто в городе, в отличие от некоторых городов России. Это показуха, а по существу, мы стартовали с лучших условий, чем Польша, Латвия, Литва и Эстония. Но сегодня у них зарплата в 3-3,5 раза больше, чем у нас», - заключил Шушкевич.
Ранее белорусский политолог Алексей Дзермант заявил в эфире НСН, что точные планы Москвы и Минска будут представлены не раньше декабря. По его мнению, их реализация будет зависеть от политической воли президентов двух стран.
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