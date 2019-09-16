Шушкевич: Лукашенко превратит страну в «Белорусскую область» России

Экономические системы России и Белоруссии могут частично объединиться с января 2021 года. По данным «Коммерсанта», об этом говорит программа экономической интеграции, которая была одобрена в начале сентября в рамках встречи премьер-министров Дмитрия Медведева и Сергея Румаса. В частности, в Белоруссии и России может быть принят единые Налоговый и Гражданский кодексы. При этом речь о введении единой валюты пока не идет.

Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич, комментируя в эфире НСН эту публикацию, раскритиковал президента республики Александра Лукашенко, обвинив его в подготовке вхождения страны в состав России.