СМИ: Россия и Белоруссия готовятся к значительному объединению

Экономические системы России и Белоруссии могут частично слиться воедино с января 2021 года. Это следует из программы экономической интеграции, которая согласована в начале сентября в рамках встречи глав правительств Дмитрия Медведева и Сергея Румаса, сообщает «Коммерсант».

По данным издания, можно говорить, в частности, о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и одинаковых социальных гарантиях. Кроме того, программа предусматривает практически единый банковский надзор, правда, с сохранением двух регуляторов (ЦБ), единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии, а также согласованное госрегулирование отраслей, уточняет Ura.ru.

Как отмечает издание, подобные изменения в сфере экономики практически означают создание конфедеративного государства. Программа пока не предусматривает создание «единого» бюджета, а также не позволяет оценить вероятность изменений налогов в России после грядущего «объединения».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что план действий практически утвержден с российским лидером Владимиром Путиным, не уточнив детали.

