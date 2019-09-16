Названы сроки объединения России и Белоруссии

16 сентября09:35
Борис Бутылин

Белорусский политолог рассказал НСН, от чего зависит экономическое слияние союзных государств.

Экономические системы России и Белоруссии могут частично слиться воедино с января 2021 года, следует из программы экономической интеграции, которая была согласована в начале сентября в рамках встречи глав правительств Дмитрия Медведева и Сергея Румаса, пишет «Коммерсантъ». Так у России и Белоруссии могут появиться единые Налоговый и Гражданский кодексы в рамках частичного объединения двух экономических систем. Также Москва и Минск намерены унифицировать учет собственности, почти полностью объединить банковский надзор при сохранении двух Центробанков, ввести единый регулятор рынков нефти газа и электроэнергии и установить гармонизированное государственное регулирование отраслей.

Как пояснил в эфире НСН белорусский политолог Алексей Дзермант, окончательно о реализации планов Москвы и Минска станет известно не ранее декабря.

Вместе, но не едины. Россия и Белоруссия объединяют экономики

«Рабочие группы проработали какие-то вопросы, направления. Но здесь будет политическое решение двух президентов, которое вероятнее всего состоится или не состоится в декабре. Традиционно этому может помешать спор о ценах на энергоресурсы. Если стороны договариваются, то значит пакет, наработанный правительствами и рабочими группами, будет подписан обоими президентами. Если стороны не договариваются, значит, это будет еще тянуться до того момента, когда они договорятся. Тут все просто», — сказал собеседник агентства.

Напомним, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что план действий практически утвержден с российским лидером Владимиром Путиным, не уточнив детали.

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ФОТО: Владимир Путин и Александр Лукашенко // Kremlin.ru
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