Экономист увидел в совместном экспорте РФ и Белоруссии потенциал объединения двух стран

«Если белорусское руководство не испугается в какой-то момент антироссийских санкций, то, конечно, сотрудничество и объединение предприятий в одну структуру, на мой взгляд, очень важно. Прежде всего, в сфере машиностроения, может быть, и сельского хозяйства тоже. И в экспортном плане, и в плане развития торговли и производства в Союзном государстве это имеет большой потенциал и хорошие перспективы. Это было бы удобно, потому что у Белоруссии есть целый ряд позиций на внешних рынках, связанных с поставками её сельскохозяйственной техники. И Россия здесь могли бы быть участником процесса. С другой стороны, Белоруссия могла бы быть вовлечена в другие экспортные схемы, которые уже выстроены РФ. В любом случае, это можно считать частью интеграционного процесса. Главное, чтобы он в самом деле двигался и не был имитацией. Чтобы в конечном счёте мы имели одну страну, одну экономику и одну таможню», — заключил Колташов.

Напомним, тема объединения России и Белоруссии в единое государство регулярно всплывает в повестке двусторонних отношений. Однако президент РФ Владимир Путин отрицает намерение Москвы «поглотить» Минск. Белорусский экономист и политолог Алексей Дзермант в эфире НСН рассказал, почему вопрос о таком объединении не стоит рассматривать всерьёз.

