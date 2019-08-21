Экономист увидел в совместном экспорте РФ и Белоруссии потенциал объединения двух стран
Василий Колташов рассказал НСН, что может удержать Минск от сотрудничества с Москвой.
Белоруссия готова к сотрудничеству с Россией для совместного продвижения экспорта в третьи страны, сообщает ТАСС. Об этом рассказал премьер-министр республики Сергей Румас на встрече с генеральным директором Российского экспортного центра (РЭЦ) Андреем Слепневым.
Такое сотрудничество было бы полезно обеим странам и способствовало полноценной интеграции, заявил в эфире НСН руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Однако, по его мнению, результатом такого тандема должно стать объединение стран в единое государство, а не имитация работы над интеграцией.
«Если белорусское руководство не испугается в какой-то момент антироссийских санкций, то, конечно, сотрудничество и объединение предприятий в одну структуру, на мой взгляд, очень важно. Прежде всего, в сфере машиностроения, может быть, и сельского хозяйства тоже. И в экспортном плане, и в плане развития торговли и производства в Союзном государстве это имеет большой потенциал и хорошие перспективы. Это было бы удобно, потому что у Белоруссии есть целый ряд позиций на внешних рынках, связанных с поставками её сельскохозяйственной техники. И Россия здесь могли бы быть участником процесса. С другой стороны, Белоруссия могла бы быть вовлечена в другие экспортные схемы, которые уже выстроены РФ. В любом случае, это можно считать частью интеграционного процесса. Главное, чтобы он в самом деле двигался и не был имитацией. Чтобы в конечном счёте мы имели одну страну, одну экономику и одну таможню», — заключил Колташов.
Напомним, тема объединения России и Белоруссии в единое государство регулярно всплывает в повестке двусторонних отношений. Однако президент РФ Владимир Путин отрицает намерение Москвы «поглотить» Минск. Белорусский экономист и политолог Алексей Дзермант в эфире НСН рассказал, почему вопрос о таком объединении не стоит рассматривать всерьёз.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Кудрин призвал расследовать действия силовиков на акциях в Москве
- Российский ходок Бакулин дисквалифицирован на 8 лет
- СМИ назвали дату обмена украинских моряков и заключённых
- Шариковый маньяк. Девушку в Кузьминках пытались изнасиловать, угрожая ручкой
- Новый премьер Украины станет известен 29 августа