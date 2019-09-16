Вместе, но не едины. Россия и Белоруссия объединяют экономики

С января 2021 года у России и Белоруссии появится единые Налоговый и Гражданский кодексы в рамках частичного объединения двух экономических систем. Подобную идею обсуждают правительства двух стран. «Ъ» уточняет, что Москва и Минск также намерены унифицировать учет собственности, почти полностью объединить банковский надзор при сохранении двух Центробанков, ввести единый регулятор рынков нефти газа и электроэнергии и установить гармонизированное государственное регулирование отраслей.

Такое сотрудничество было бы полезно обеим странам и способствовало полноценной интеграции, заявил в эфире НСН руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Однако, по его мнению, результатом такого тандема должно стать объединение стран в единое государство, а не имитация работы над интеграцией.

«Сотрудничество и объединение предприятий в одну структуру, на мой взгляд, очень важно. Прежде всего, в сфере машиностроения, может быть, и сельского хозяйства тоже. И в экспортном плане, и в плане развития торговли и производства в Союзном государстве это имеет большой потенциал и хорошие перспективы. Это было бы удобно, потому что у Белоруссии есть целый ряд позиций на внешних рынках, связанных с поставками её сельскохозяйственной техники. И Россия здесь могли бы быть участником процесса. С другой стороны, Белоруссия могла бы быть вовлечена в другие экспортные схемы, которые уже выстроены РФ. В любом случае, это можно считать частью интеграционного процесса. Главное, чтобы он в самом деле двигался и не был имитацией. Чтобы в конечном счёте мы имели одну страну, одну экономику и одну таможню», — заключил Колташов.

Эксперты отмечают, что предложенные правительствами изменения на экономическом уровне фактически обозначают создание конфедеративного государства. При этом имеющаяся программа пока не содержит договоренностей о создании «единого» бюджета, а также не позволяет оценить вероятность изменений налогов в России после грядущего «объединения».