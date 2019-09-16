Вместе, но не едины. Россия и Белоруссия объединяют экономики
В эфире НСН экономисты пытаются ответить на вопрос, кому выгодно объединение России и Белоруссии и не станет ли одна страна донором для другой.
С января 2021 года у России и Белоруссии появится единые Налоговый и Гражданский кодексы в рамках частичного объединения двух экономических систем. Подобную идею обсуждают правительства двух стран. «Ъ» уточняет, что Москва и Минск также намерены унифицировать учет собственности, почти полностью объединить банковский надзор при сохранении двух Центробанков, ввести единый регулятор рынков нефти газа и электроэнергии и установить гармонизированное государственное регулирование отраслей.
Такое сотрудничество было бы полезно обеим странам и способствовало полноценной интеграции, заявил в эфире НСН руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Однако, по его мнению, результатом такого тандема должно стать объединение стран в единое государство, а не имитация работы над интеграцией.
«Сотрудничество и объединение предприятий в одну структуру, на мой взгляд, очень важно. Прежде всего, в сфере машиностроения, может быть, и сельского хозяйства тоже. И в экспортном плане, и в плане развития торговли и производства в Союзном государстве это имеет большой потенциал и хорошие перспективы. Это было бы удобно, потому что у Белоруссии есть целый ряд позиций на внешних рынках, связанных с поставками её сельскохозяйственной техники. И Россия здесь могли бы быть участником процесса. С другой стороны, Белоруссия могла бы быть вовлечена в другие экспортные схемы, которые уже выстроены РФ. В любом случае, это можно считать частью интеграционного процесса. Главное, чтобы он в самом деле двигался и не был имитацией. Чтобы в конечном счёте мы имели одну страну, одну экономику и одну таможню», — заключил Колташов.
Эксперты отмечают, что предложенные правительствами изменения на экономическом уровне фактически обозначают создание конфедеративного государства. При этом имеющаяся программа пока не содержит договоренностей о создании «единого» бюджета, а также не позволяет оценить вероятность изменений налогов в России после грядущего «объединения».
Экс-депутат белорусского Совета Республики, политолог Александр Зимовский в эфире НСН заметил, что Минску выгодно сотрудничество с Москвой, потому что с Западом же у Белоруссии никакого экономического сотрудничества нет.
«Все основные деньги, дотации и ресурсы Белоруссия получает из России. Китай в этом году сократил кредитование Белоруссии до предела. Белоруссию это категорически не устраивает, поскольку в Минске острый дефицит денег и выборы на носу. Там только сейчас смогли выйти на уровень 2012 года по золотовалютным резервам. Образовалась такая дыра, которую семь лет не могли заполнить. Видимо, не лишним будет напомнить, что как-то на Селигере Путин на вопрос о единстве братских народов ответил так, я цитирую: «Реальное воссоединение России и Белоруссии и образование полноценного единого государства полностью зависит от воли белорусского народа, и если он (народ) желает этого, то должен бороться за эту идею» - заметил Зимовский.
Напомним, интеграция России и Белоруссии основана на Договоре о создании Союзного государства от 1999 года.
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