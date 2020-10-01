Шура Би-2: Лукашенко должен мирно передать власть
Шура из группы «Би-2» рассказал в эфире НСН о своем отношении к белорусскому президенту.
В связи с неутихающими протестами в Белоруссии Шура Би-2, родившийся в Бобруйске, не смог остаться в стороне от событий. В беседе с НСН он рассказал о своей жесткой позиции касательно происходящего в его родной стране.
«Я и Лёва родились в Белоруссии, для нас это вообще больная тема, у нас очень много друзей там, мы видим, что там происходит. У нас жесткая позиция на этот счет. Считаем, что президент Лукашенко должен уйти и мирно передать власть. Но мирно, конечно же, он уходить не хочет. Дело в том, что Лукашенко за 26 лет зачистил так «поляну», что там практически никого и не осталось. Что Тихановский, что Бабарико, Колесникова должны быть на свободе. Вообще, я горжусь тем, что происходит в Белоруссии, потому что выходит не только молодежь, но и люди среднего возраста. Посмотрите, такого протеста практически никогда еще не было. В любой другой стране люди уже взялись за оружия давно. Здесь же это достаточно мирный процесс. Думаю, время покажет. Главное – не сдаваться», – сказал он.
Также Шура Би-2 в эксклюзивном интервью НСН частично согласился с мнением первого президента СССР Михаила Горбачева, что если бы Советский Союз был сохранен, мир сегодня был бы справедливее и безопаснее.
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