Шура Би-2: Горжусь тем, что происходит в Белоруссии
Шура Би-2 специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Тихановскому продлили срок ареста
Белорусская оппозиция сообщила о продлении ареста Сергея Тихановского на два месяца.
Шура Би-2: «Это ужас. Я и Лёва родились в Белоруссии, для нас это вообще больная тема, у нас очень много друзей там, мы видим, что там происходит. У нас жесткая позиция на этот счет. Считаем, что президент Лукашенко должен уйти и мирно передать власть. Но мирно, конечно же, он уходить не хочет. Дело в том, что Лукашенко за 26 лет зачистил так «поляну», что там практически никого и не осталось. Что Тихановский, что Бабарико, Колесникова должны быть на свободе. Вообще, я горжусь тем, что происходит в Белоруссии, потому что выходит не только молодежь, но и люди среднего возраста. Посмотрите, такого протеста практически никогда еще не было. В любой другой стране люди уже взялись за оружия давно. Здесь же это достаточно мирный процесс. Думаю, время покажет. Главное – не сдаваться», – сказал в эфире НСН Шура.
Горбачев описал мир без распада СССР
Если бы Советский Союз был сохранен, мир сегодня был бы более стабильным, справедливым и безопасным. Такое мнение выразил первый президент СССР Михаил Горбачев.
Шура Би-2: «Я не знаю, но, мне кажется, мировой повесткой в Советском Союзе занимались более продумано. И я не уверен, что было бы одинаково. Думаю, такого зашквара, который происходит сейчас, точно не было бы», – отметил он в интервью НСН.
«Криминальное чтиво» — 25 лет в России
Четверть века назад в России вышел на экраны фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво».
Шура Би-2: «Я посмотрел его как раз четверть века назад, я тогда жил в Австралии. Поразительно, что этот фильм шел ровно год в кинотеатрах, обычно ведь показывают месяц-два. Не знаю, было ли такое с каким-либо еще фильмом», – вспомнил музыкант в разговоре с НСН.
Стинг отменил свои концерты в России
Британский исполнитель Стинг отменил свои концерты в России. Он планировал выступить в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге с 25 по 30 сентября.
Шура Би-2: «Это ожидаемая история, потому что практически все западные группы перенесли свои туры на 2021 год. У меня лежат билеты на The Rolling Stones в Сан-Диего. Они должны были играть в этом мае, естественно, ничего не произошло. Они перенесли на следующий май. Я думаю, и Стинга мы увидим через год, так что не переживайте», – поделился Шура со слушателями НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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