«Здесь и помру». Шушкевич не покинет Белоруссию по примеру Алексиевич

Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета белорусского оппозиции Светлана Алексиевич покинула территорию Белоруссии.

Как передает портал tut.by, писательница улетела в Германию. По словам ее помощницы, отъезд писательницы не связан с уголовным преследованием оппозиции. Тем не менее, представительница Алексиевич затруднилась уточнить, когда та вернется на родину.

Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич, известный критическим отношением к Александру Лукашенко, заявил в эфире НСН, что не намерен покидать пределы страны.

«Я не планировал и не планирую. Я никогда не покидаю Беларусь. Дольше всего я покидал Беларусь в советское время, на один месяц. А потом я четыре месяца работал в Вашингтоне. Вот все мои отъезды. А так только кратковременные поездки, максимум на две недели. У меня были очень соблазнительные предложения по эмиграции, поскольку угрозы были довольно серьезные. Но я никогда не допускал мысли, что я покину Беларусь. Это моя страна, я ее люблю, я ее никогда не покину. Здесь я и помру», – сказал политик.