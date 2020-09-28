«Здесь и помру». Шушкевич не покинет Белоруссию по примеру Алексиевич
Первый глава постсоветской Белоруссии рассказал в эфире НСН о «соблазнительных предложениях» эмиграции из страны.
Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета белорусского оппозиции Светлана Алексиевич покинула территорию Белоруссии.
Как передает портал tut.by, писательница улетела в Германию. По словам ее помощницы, отъезд писательницы не связан с уголовным преследованием оппозиции. Тем не менее, представительница Алексиевич затруднилась уточнить, когда та вернется на родину.
Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич, известный критическим отношением к Александру Лукашенко, заявил в эфире НСН, что не намерен покидать пределы страны.
«Я не планировал и не планирую. Я никогда не покидаю Беларусь. Дольше всего я покидал Беларусь в советское время, на один месяц. А потом я четыре месяца работал в Вашингтоне. Вот все мои отъезды. А так только кратковременные поездки, максимум на две недели. У меня были очень соблазнительные предложения по эмиграции, поскольку угрозы были довольно серьезные. Но я никогда не допускал мысли, что я покину Беларусь. Это моя страна, я ее люблю, я ее никогда не покину. Здесь я и помру», – сказал политик.
Тем не менее, он с пониманием отнесся к отъезду Алексиевич.
«Что касается госпожи Алексиевич, я думаю, она слишком хорошо знает нрав нашего нелегитимного предводителя. Если она уехала, я за нее спокоен. Она талантливейший человек», - отметил Шушкевич.
Ранее была арестована лидер протестов против действующего президента Александра Лукашенко Мария Колесникова. Ее обвиняют в публичных призывах к захвату власти.
В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По данным ЦИК, на них победил Лукашенко с 80,1 процента голосов. За Светлану Тихановскую проголосовали около 10 процентов избирателей. Сразу после выборов по всей стране начались массовые протесты с требованием провести новое голосование.
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