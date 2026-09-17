Останин-Головня отметил, что помощь США Саудовской Аравии в борьбе с хуситами возможна, но каких-то серьезных действий от погрязших в иранском конфликте американцев королевству ждать не стоит.

«Еще при предыдущем президенте США Джо Байдене была инициирована операция "Страж процветания", целью которой было заявлено обеспечение безопасности судоходства в Красном море и в Баб-эль-Мандебском проливе. Я не припомню, чтобы кто-то объявлял о завершении этой операции, поэтому платформа, чтобы снова оказаться в Йемене, у США есть. Но стать "геймчейнджером" Соединенные Штаты в Йемене вряд ли смогут, тогда им очень сильно придется рассеять свой военный потенциал на Ближнем Востоке. Часть сил придется отвлечь с иракского направления, часть сил отвлечь из Залива, и такое рассредоточение вряд ли возможно. В последние годы они предпочитали сначала разобраться с одной проблемной точкой, потом переключиться на другую. И занять какие-то позиции, превратив это в долгоиграющую историю, как в Ираке, в Йемене не получится — инфраструктура не позволяет», — резюмировал он.

Ранее эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов объяснял НСН, что усилившаяся активность хуситов в Йемене ставит Иран в выигрышную позицию в переговорах с США, а также дает возможности России извлечь выгоду из сложившейся ситуации.

