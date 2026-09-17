Штаты «задушили»: ПВО саудитов не справляется с активностью хуситов
Хуситы дождались, пока Саудовская Аравия отвлеклась от Йемена, и усилили наступление, заявил НСН Василий Останин-Головня.
США в стремлении сохранить лидерство в поставках вооружения Саудовской Аравии пресекли сотрудничество королевства с Россией, из-за чего силы ПВО ближневосточной страны не справляются с атаками хуситов, заявил НСН научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.
Саудовская Аравия просит помощи у региональных и западных союзников из-за нехватки средств противовоздушной обороны на фоне затянувшегося противостояния с хуситами в Йемене, передает Associated Press. Па данным агентства, Эр-Рияд обратился к Франции, Великобритании, Пакистану и Египту. Инициатива связана с тем, что главный поставщик оружия Саудовской Аравии — США — за полгода войны с Ираном столкнулся с сокращением собственных запасов ракет-перехватчиков. Останин-Головня подчеркнул, что Штаты в свое время не дали королевству наладить поставки российских систем.
«Наступательный потенциал у хуситов есть, боеспособность у них высокая. Они "кошмарят" акваторию Красного моря, ловко обходят противовоздушную оборону Саудовской Аравии, которую создавали Соединенные Штаты. Саудиты в последние годы как раз пытаются модернизировать свое ПВО за счет поставок из Китая. Пытались и с нами договориться о поставках российских систем, но Штаты эти попытки "душили". Причем не методом кнута, а скорее пряника. Многомиллиардные сделки, которые президент США Дональд Трамп обещал Саудовской Аравии по вооружению, были нацелены на то, чтобы страна ни в коем случае не подвинула США в сторону, сделав своими основными поставщиками вооружений — или хотя бы номером два-три — Россию и Китай», — пояснил востоковед.
На прошлой неделе хуситы установили фактический контроль над всем побережьем Красного моря в Йемене, включая порт Моха и остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе. Собеседник НСН отметил, что повстанцы выждали момент, когда Саудовская Аравия отвлеклась от Йемена, чтобы возобновить наступление.
«На фоне дестабилизации региона хуситы просто наблюдали и ждали, как будут вести себя монархии Персидского залива. И в тот момент, когда Саудовская Аравия отвлеклась от Йемена, вступив в конфликт с Ираном на стороне США, хуситы решили воспользоваться ситуацией, чтобы нанести удары по территории королевства. И баланс сил по сути не изменился, просто тлеющая арена боевых действий в Йемене снова загорелась. Наступление хуситов не изменило расстановку сил в регионе, так как они из уравнения никуда не уходили. Однако многие воспринимали хуситов исключительно как прокси-силу Ирана, из-за этого произошла расфокусировка. А на самом деле хуситов, несмотря на союзнические отношения с Ираном, назвать прокси-силой нельзя. Они все-таки являются самостоятельным игроком в Йемене», — поделился мнением эксперт.
Останин-Головня отметил, что помощь США Саудовской Аравии в борьбе с хуситами возможна, но каких-то серьезных действий от погрязших в иранском конфликте американцев королевству ждать не стоит.
«Еще при предыдущем президенте США Джо Байдене была инициирована операция "Страж процветания", целью которой было заявлено обеспечение безопасности судоходства в Красном море и в Баб-эль-Мандебском проливе. Я не припомню, чтобы кто-то объявлял о завершении этой операции, поэтому платформа, чтобы снова оказаться в Йемене, у США есть. Но стать "геймчейнджером" Соединенные Штаты в Йемене вряд ли смогут, тогда им очень сильно придется рассеять свой военный потенциал на Ближнем Востоке. Часть сил придется отвлечь с иракского направления, часть сил отвлечь из Залива, и такое рассредоточение вряд ли возможно. В последние годы они предпочитали сначала разобраться с одной проблемной точкой, потом переключиться на другую. И занять какие-то позиции, превратив это в долгоиграющую историю, как в Ираке, в Йемене не получится — инфраструктура не позволяет», — резюмировал он.
Ранее эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов объяснял НСН, что усилившаяся активность хуситов в Йемене ставит Иран в выигрышную позицию в переговорах с США, а также дает возможности России извлечь выгоду из сложившейся ситуации.
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