Дизель в зоне риска: Аналитики ждут новых вызовов для нефтяного рынка
Сергей Пикин заявил НСН, что ситуация с дизелем для многих стран важнее даже, чем сырая нефть.
Китай мог сдерживать нефтяной рынок на фоне конфликта США и Ирана, но теперь такой возможности нет, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в пресс-центре НСН.
«Ситуация с дизелем для многих стран важнее даже, чем сырая нефть. Сырая нефть – это про запасы, которые всегда делались. По дизелю ситуация хуже, потому что запасы дизеля меньше. Еще в первой «серии» конфликта США и Ирана Китай как-то мог смягчать ситуацию на рынке, снизив объемы переработки. Сейчас впереди осенне-зимний период, Китай уже не может так легко балансировать. Ситуация продолжается быть напряженной, это системная проблема, хотя рынок реагирует на какие-то заявления и обстрелы объектов точечно. Уже очевидно, что рынок не вернется в первоначальную точку. Говорить о десятилетиях здесь даже не приходится, нам бы понять, что до конца года случится», - отметил он
Мировой нефтяной рынок переживает один из самых серьезных периодов нестабильности за последние годы. На этом фоне цены на дизель достигли рекорда, а нефть приблизилась к $105 за баррель. Перебои с поставками, напряженность на ключевых маршрутах транспортировки нефти и сокращение добычи заставляют страны использовать стратегические резервы. В марте 2026 года страны — участницы Международного энергетического агентства договорились совместно выпустить на рынок 400 млн баррелей нефти из чрезвычайных запасов — это крупнейшая подобная акция в истории МЭА.
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