История ожила: Как работали над фильмом «Казаки. Подвиг длиной в 100 лет»

«Кому‑то не хочется браться за документальные фильмы, а кто‑то этим живёт. Как жить без документального кино? Если всё будет художественной придумкой, где мы узнаем про свою историю? Как мы зафиксируем сегодняшний день? Без документального кино это невозможно. Эта история будет интересна даже тем, кто ничего не знает про казаков, никогда не был на Кубани, не знает, как там люди живут и какая у них история. Это фильм о нас, о России. Нашу команду очень вдохновила эта история сразу же. Благо, есть много материалов на эту тему: и репортажи, и научные статьи — всего написано немало. Мы думали, что уже погрузились в эту историю и хорошо её знаем. Но когда мы приступили к этапу прединтервью с героями, мы начали узнавать уникальные подробности. Фильм покажет те факты, которые до сих пор были неизвестны. Для зрителя это тоже будет весьма интересно», — сказал собеседник НСН.

В документальной ленте рассказывается о судьбе реликвий и регалий Кубанского казачьего войска: после потрясений начала XX века эти ценности оказались за границей и долгие годы бережно хранились в семьях казаков‑эмигрантов и их потомков. Ключевой линией фильма стало возрождение казачества на Кубани — и то, какую роль оно сыграло в том, чтобы вернуть исторические артефакты на родную землю. Создатели фильма показывают, как регалии передавались из поколения в поколение, и знакомят зрителя с людьми, которые не только сберегли эти ценности, но и в итоге способствовали их возвращению в Россию.



Ранее первый заместитель комитета Госдумы РФ по контролю Дмитрий Гусев заявил в пресс-центре НСН, что документальный фильм «Казаки. Подвиг длиной в 100 лет» покажет зрителям, как сохраняют память об истории Кубани.

