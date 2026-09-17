Музей Фелицына назвал главные экспонаты Кубанского казачьего войска
Светлана Катунина рассказала в пресс-центре НСН, что в музее имени Фелицына к экспонатам относятся как к святыням.
Заведующая отделом научно-просветительской работы Краснодарского историко-археологического музея-заповедника имени Фелицына Светлана Катунина рассказала в пресс-центре НСН, что жалованная грамота Екатерины II, знамёна, мундир Александра II — не просто экспонаты, а свидетельства великой истории, к которым в музее относятся с трепетом.
«Мы храним не просто предметы, мы храним историческую ценность, великие святыни, которые являются частью великой истории нашего государства. Когда эти предметы стали поступать, они оставались в Москве. Большая часть предметов была в плачевном состоянии. Мы всегда понимаем, почему так случилось: потому что тяжело было хранить. Этим предметам нужно было показать себя миру. Когда они поступили к нам в музей, они были уже отреставрированы. Мы к ним сразу относились как к святыням. Мы отдали им самый лучший зал. Мы необыкновенно гордимся тем, что у нас такая изумительная, лучшая коллекция! Не каждый музей может похвастаться такой коллекцией. Понимая это, мы, конечно же, показываем эти предметы. У нас и Евангелие 1771 года, и главный экспонат — жалованная грамота Екатерины II, а также боевые и наградные знамёна, мундир Александра II. У нас так много экспонатов, но истории много быть не может», — сказала собеседница НСН.
Ранее старший научный сотрудник Центрального музея российского казачества Григорий Зубенко рассказал в эфире НСН об исторических сокровищах, которые долгие годы скрывались в российских запасниках, а теперь увидят свет в музее казачества.
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