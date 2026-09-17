Собеседник НСН указал на необходимость сделать рекламный рынок полностью прозрачным.

«Рекламный рынок, особенно в интернете, был за последние годы довольно сильно зарегулирован с точки зрения его прозрачности, отчетности, прослеживаемости, содержания рекламы, фискальной отчетности и так далее. Происходит огромное количество транзакций, в первую очередь информационных, есть отчетность, есть маркировка рекламы и так далее. Все это происходит между очень понятными, в том числе для налоговых органов, участниками рекламного рынка. Но как только мы заходим в пиратский сегмент, мы видим, что на каком-то пиратском сайте размещается реклама вполне приличных компаний. Дело в том, что за эту площадку отчитывается не сам владелец площадки, а рекламная сеть, чьи коды он к себе интегрировал. Получается некий разрыв — за фасадом рекламных сетей скрывается пиратская братия. Это звено необходимо сделать таким же прозрачным, как и всех остальных участников», — добавил он.

В заключение Бырдин отметил, что в сотрудничестве с пиратами не были замечены лишь единичные компании.

«К сожалению, мы знаем только какие-то отдельные компании, которые либо никогда не были замечены, либо были редко замечены в этом. Думаю, морально-этические аспекты уступают аспектам экономической эффективности и выживания. Есть вполне понятные рычаги, которыми можно было бы закрыть эти пробелы, а не заниматься морализаторством», — заявил собеседник НСН.

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