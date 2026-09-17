Россиянам объяснили, почему рекламодатели уходят к пиратам
Лишь единичные бренды не были замечены в сотрудничестве с пиратскими сервисами, сказал НСН Алексей Бырдин.
Пиратские сервисы привлекают рекламодателей более выгодными условиями, здесь мораль-этические аспекты уступают место соображениям экономической эффективности. Об этом НСН заявил глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.
Пиратские видеосервисы вновь стали привлекать рекламодателей: в первом полугодии этот рынок увеличился впервые с 2024 года, сообщило издание «Коммерсантъ». При этом показатели сегменту обеспечил не рост бюджетов, а трафик пользователей, который за период прибавил 10%. В то же время в 2026 году цены на рекламу у пиратских сервисов в ряде категорий сравнялись с легальными ресурсами, а где-то даже превзошли их. Бырдин объяснил, что пираты часто предлагают рекламодателям более выгодные условия.
«Проблема здесь не относится отдельно к правообладателей контента, потому что объем рекламных размещений настолько большой, что он воздействует на рекламный рынок в целом. Стоимость рекламы определяется рыночными механизмами. Пираты берут чужой контент и используют его для привлечения аудитории, они его используют бесплатно, в отличие от добросовестных пользователей. При этом пираты могут выставлять сопоставимые цены на рекламное размещение или даже более низкие, становясь более привлекательными для рекламодателя», — сказал Бырдин.
Собеседник НСН указал на необходимость сделать рекламный рынок полностью прозрачным.
«Рекламный рынок, особенно в интернете, был за последние годы довольно сильно зарегулирован с точки зрения его прозрачности, отчетности, прослеживаемости, содержания рекламы, фискальной отчетности и так далее. Происходит огромное количество транзакций, в первую очередь информационных, есть отчетность, есть маркировка рекламы и так далее. Все это происходит между очень понятными, в том числе для налоговых органов, участниками рекламного рынка. Но как только мы заходим в пиратский сегмент, мы видим, что на каком-то пиратском сайте размещается реклама вполне приличных компаний. Дело в том, что за эту площадку отчитывается не сам владелец площадки, а рекламная сеть, чьи коды он к себе интегрировал. Получается некий разрыв — за фасадом рекламных сетей скрывается пиратская братия. Это звено необходимо сделать таким же прозрачным, как и всех остальных участников», — добавил он.
В заключение Бырдин отметил, что в сотрудничестве с пиратами не были замечены лишь единичные компании.
«К сожалению, мы знаем только какие-то отдельные компании, которые либо никогда не были замечены, либо были редко замечены в этом. Думаю, морально-этические аспекты уступают аспектам экономической эффективности и выживания. Есть вполне понятные рычаги, которыми можно было бы закрыть эти пробелы, а не заниматься морализаторством», — заявил собеседник НСН.
Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков заявил, что к Новому году практика трансляций американских и других новинок под видом предсеансового обслуживания закончится.
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