Настоятель объяснил значение веры для казака
Возрождение казачества — это не только восстановление обрядов и формы, но и возвращение к духовным истокам, заявил в пресс-центре НСН отец Иоанн Гармаш.
Настоятель Войскового собора святого благоверного князя Александра Невского, протоиерей, отец Иоанн Гармаш в пресс-центре НСН сказал, что казачья семья формировалась в храме, а вера была тем стержнем, который передавался от дедов к внукам.
«Казак без веры — не казак. В кубанском казачестве нет такого понимания, что казак может быть какой‑то иной веры. Все казаки были верующими, потому что преемственность передавалась из поколения в поколение. Те казаки, которые возрождали казачество, от отцов и дедов принимали не только обычаи и традиции, но и, прежде всего, веру. Казачья семья рождалась в храме: это рождение ребёнка, крещение, венчание — всё это было непосредственно по традиции казачества», — сказал собеседник НСН.
Ранее старший научный сотрудник Центрального музея российского казачества Григорий Зубенко рассказал в эфире НСН об исторических сокровищах, которые долгие годы скрывались в российских запасниках, а теперь увидят свет в музее казачества.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Трамп не признает: По каким странам ударит рекордный нефтяной кризис
- Россиянам объяснили, куда жаловаться при холоде в квартире
- Пока есть вопросы: Как «китайцы» покорили российские таксопарки
- Инфекционист опроверг появление «новой» простуды с сухостью во рту
- Дизель в зоне риска: Аналитики ждут новых вызовов для нефтяного рынка
- История ожила: Как работали над фильмом «Казаки. Подвиг длиной в 100 лет»
- Россиянам объяснили, почему рекламодатели уходят к пиратам
- Музей Фелицына назвал главные экспонаты Кубанского казачьего войска
- Штаты «задушили»: ПВО саудитов не справляется с активностью хуситов
- Настоятель объяснил значение веры для казака