Настоятель объяснил значение веры для казака

Возрождение казачества — это не только восстановление обрядов и формы, но и возвращение к духовным истокам, заявил в пресс-центре НСН отец Иоанн Гармаш.

Настоятель Войскового собора святого благоверного князя Александра Невского, протоиерей, отец Иоанн Гармаш в пресс-центре НСН сказал, что казачья семья формировалась в храме, а вера была тем стержнем, который передавался от дедов к внукам.

«Вплетаем молитву в маскировочные сети»: Как труженицы тыла помогают бойцам СВО
«Казак без веры — не казак. В кубанском казачестве нет такого понимания, что казак может быть какой‑то иной веры. Все казаки были верующими, потому что преемственность передавалась из поколения в поколение. Те казаки, которые возрождали казачество, от отцов и дедов принимали не только обычаи и традиции, но и, прежде всего, веру. Казачья семья рождалась в храме: это рождение ребёнка, крещение, венчание — всё это было непосредственно по традиции казачества», — сказал собеседник НСН.

Ранее старший научный сотрудник Центрального музея российского казачества Григорий Зубенко рассказал в эфире НСН об исторических сокровищах, которые долгие годы скрывались в российских запасниках, а теперь увидят свет в музее казачества.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Казаки

Горячие новости

Все новости

партнеры