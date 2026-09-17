Россия и Украина провели новый обмен телами погибших военнослужащих
Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих. Как пишет РБК, об этом рассказал депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев.
По его словам, российская сторона передала Киеву 252 тела погибших военнослужащих, украинская сторона — 23.
Саралиев добавил, что обмен прошёл в пункте пропуска «Новая Гута» на границе Украины и Белоруссии.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что на встрече с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом она обменялась с ним списками пропавших без вести, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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