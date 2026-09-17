Россия и Украина провели новый обмен телами погибших военнослужащих

По его словам, российская сторона передала Киеву 252 тела погибших военнослужащих, украинская сторона — 23.

Саралиев добавил, что обмен прошёл в пункте пропуска «Новая Гута» на границе Украины и Белоруссии.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что на встрече с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом она обменялась с ним списками пропавших без вести, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».