Наступление хуситов дает повод Саудовской Аравии вмешаться в конфликт вместе с Турцией и Пакистаном, а это затмит конфликт США и Ирана, рассказал НСН научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.



Арабские и израильские официальные лица готовятся к продолжению боевых столкновений между США и Ираном, а также к возможному обострению ситуации. На это могут повлиять успехи хуситов в Йемене, враждебных Саудовской Аравии. Мятежное движение «Ансар Аллах» уже захватило портовый город Моха (Мока) и почти все острова страны в Красном море. О новом витке возможной эскалации предупреждает The Wall Street Journal. Останин-Головня оценил силы сторон.