«Будет весело»: Почему атака хуситов затмила конфликт США и Ирана
Мятежное движение в Йемене может изменить расклад сил на Ближнем Востоке, заявил НСН Василий Останин-Головня.
Наступление хуситов дает повод Саудовской Аравии вмешаться в конфликт вместе с Турцией и Пакистаном, а это затмит конфликт США и Ирана, рассказал НСН научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.
Арабские и израильские официальные лица готовятся к продолжению боевых столкновений между США и Ираном, а также к возможному обострению ситуации. На это могут повлиять успехи хуситов в Йемене, враждебных Саудовской Аравии. Мятежное движение «Ансар Аллах» уже захватило портовый город Моха (Мока) и почти все острова страны в Красном море. О новом витке возможной эскалации предупреждает The Wall Street Journal. Останин-Головня оценил силы сторон.
«У хуситов есть возможность если не перекрыть, то значительно ограничить судоходство по Баб-эль-Мандебскому проливу. У них нет стратегической глубины для жесткого контроля, но есть силы, чтобы отвлечь на себя часть региональных игроков, если они возобновят полномасштабную интервенцию в Йемене. Однако есть нюанс: Саудовская Аравия и ОАЭ находятся в одной коалиции, но цели у них разные. Доходило даже до столкновения про-саудовских и про-эмиратских сил. С начала 2026-го страны жестко разошлись по ряду политических вопросов, включая Ближний Восток и Северную Африку. С другой стороны, Пакистан и Турция поддерживают Эр-Рияд и подписали оборонный пакт. После атак хуситов его можно задействовать, чтобы подтянуть эти страны. Появление новых горячих точек может создать такой фон, на котором противостояние Ирана с Израилем и США может отойти на второй план», — отметил он.
Останин-Головня добавил, что никто не хочет подписывать мирное соглашение.
«У Трампа не получается разблокировать Ормузский пролив. Никто не объявлял о завершении операции “Страж процветания” (проводится США в Красном море с 2023 года. - Прим. НСН). Коалиция под началом США обещала обеспечить безопасность судоходства на Ближнем Востоке и в Красном море. Наиболее вероятный сценарий — повышение эскалации, а это повлияет на рост цен на нефть. Фьючерсы могут дойти до $150. Глобально ничто не указывает на то, что хоть какая-то сторона хочет возобновления политического процесса урегулирования. Все снова вспоминают о своих интересах и занимают непримиримо принципиальные позиции. Будет весело», — подчеркнул он.
Ранее Останин-Головня объяснил НСН, почему провалились переговоры Ирана и США.
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