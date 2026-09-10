Захват хуситами города в Йемене назвали выгодным для России
Хуситы и дальше могут расширять сферу влияния в Йемене, что создает сложную ситуацию для США, сказал НСН Сергей Балмасов.
Действия хуситов на Ближнем Востоке ставят Иран в выигрышную позицию в переговорах с США, кроме того, Россия тоже может извлечь выгоду из сложившейся ситуации, заявил в беседе с НСН эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.
Бойцы группировки «Ансар Аллах» (хуситы) захватили портовый город Моху на западе Йемена и начали атаку на острова Ханиш в Красном море, сообщают агентства Reuters и AFP со ссылкой на источники в Йемене.. Это приблизило хуситов к контролю над Баб-эль-Мандебским проливом — южными воротами в Суэцкий канал. Ранее они также взяли под контроль северо-запад Йемена, включая столицу Сану и порт Ходейду.
«Хуситы - серьезный региональный союзник, но не составляющая иранского кулака. У них есть значительная самостоятельность действий. Аппетит приходит во время войны. Они могут поверить в себя и дальше развивать наступление. Тем более, что район стратегический. Контроль каждого квадратного метра будет приносить дивиденды во всех смыслах – от политического до материального. Сейчас для хуситов такое время, что им необязательно иметь непосредственный физический контроль и выход. Они могли бить дронами и ракетами, но выход на винтовочный выстрел к стратегически важному району еще больше усугубляет ситуацию для саудитов. Теперь вопрос, как будут вести себя эмиратцы и саудиты», - сказал он.
Как отметил собеседник НСН, текущая ситуация предоставляет Ирану наиболее выгодные условия для ведения переговоров.
«В момент развития Ормузского кризиса уже были попытки открыть запасной выход для разгрузки имеющихся мощностей и хотя бы частично компенсировать судоходство. Если выход судов будет напоминать лотерею для дорогостоящих грузов, то большой вопрос – смогут ли поддерживать это движение. В ближайшей перспективе это может сработать, но такие действия дополнительно подталкивают к реализации обходных маневров. Для Ирана и хуситов ситуация тоже может изменится. Сейчас они используют это в свою пользу, но вопрос в том, что дальше. Если Иран действительно желал вести переговоры на своих условиях, сейчас ситуация для этого идеальная. Для Трампа, который каждый день кричит, что добился победы над Ираном, ситуация не особо идеальная. Такая победа - так себе результат для мировой экономики. Эти маршруты в первую очередь затрагивают Европу, Китай и азиатские страны, а в меньшей степени – США», - объяснил Балмасов.
По его словам, России сегодня было бы выгодно координировать действия с Ираном.
«Мы можем воспользоваться этим моментом. По ценам на нефть мы уже видим, как это происходит. Естественно, в наших интересах, чтобы все продолжалось подольше. Официально мы можем гордо встать и сказать, что будем способствовать решению этого кризиса. Действительно внешне нужно будет показывать, что мы держим руку на пульсе, но при этом также можно будет извлекать из этого всевозможные блага. Каждая атака истощает арсеналы ракет Patriot. Киеву в итоге в лучшем случае будут доставаться единичные экземпляры таких ракет. Так что ситуация может иметь для нас многоуровневое положительное влияние. Естественно, нам нужно максимально координировать усилия с Ираном. Потому что, если задавят его, нам будет гораздо тяжелее», - отметил он.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что военные США могут ударить по всем нефтяным танкерам Ирана, что станет ответом на атаки по своим кораблям, напоминает «Радиоточка НСН».
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