Бойцы группировки «Ансар Аллах» (хуситы) захватили портовый город Моху на западе Йемена и начали атаку на острова Ханиш в Красном море, сообщают агентства Reuters и AFP со ссылкой на источники в Йемене.. Это приблизило хуситов к контролю над Баб-эль-Мандебским проливом — южными воротами в Суэцкий канал. Ранее они также взяли под контроль северо-запад Йемена, включая столицу Сану и порт Ходейду.

«Хуситы - серьезный региональный союзник, но не составляющая иранского кулака. У них есть значительная самостоятельность действий. Аппетит приходит во время войны. Они могут поверить в себя и дальше развивать наступление. Тем более, что район стратегический. Контроль каждого квадратного метра будет приносить дивиденды во всех смыслах – от политического до материального. Сейчас для хуситов такое время, что им необязательно иметь непосредственный физический контроль и выход. Они могли бить дронами и ракетами, но выход на винтовочный выстрел к стратегически важному району еще больше усугубляет ситуацию для саудитов. Теперь вопрос, как будут вести себя эмиратцы и саудиты», - сказал он.