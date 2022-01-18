«Штатный маневр»: Дипломат назвал глупостью «эвакуацию» дипломатов России с Украины

Американские СМИ заостряют внимание не на тех проблемах, на которых следовало бы, заявил НСН Сергей Орджоникидзе. 

Информация США об эвакуации российских дипломатов с территории Украины является глупостью, а если бы начиналась война, то эвакуировали бы все посольство сразу, заявил бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее газета The New York Times сообщила о том, что из посольства России на Украине начали эвакуировать российских дипломатов. В МИД РФ эту информацию опровергли, заявив, что посольство России в Киеве продолжает работу в штатном режиме. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в свою очередь подчеркнул, что ни российская сторона, ни посольства других государств на Украине «не сообщали о намерениях эвакуировать своих сотрудников».

«Может быть ротация, может быть где-то больше, где-то меньше. США подняли это все по поводу того, что на Украине идет ротация дипломатов. Перед войной обычно эвакуируют все посольство. От посла и до самого последнего дежурного коменданта. А The New York Times говорит о том, что несколько дипломатов отозвали. Это нормальная ротация, посольство продолжает работать в штатном режиме, значит им достаточно людей. Сейчас отношения с Украиной сведены к минимуму. Консульство, наверное, справится наличным составом. Выдача виз в современном мире идет электронным способом. Не надо из этого поднимать шум по поводу того, что там ротация идет», - сказал Орджоникизде.

По его словам, смена дипломатов происходит во многих странах. Дипломат подчеркнул, что американские СМИ часто заостряют внимание не на тех проблемах, на которых нужно.

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«Во многих странах дипломатов меняют. А отзывают, когда страна пребывания выразила какой-то протест в силу того, что дипломат что-то нарушил. Не объявляют персоной нон грата, а именно отзывают. Ну и что? У нас все время идет такой штатный маневр. Там, где больше требуется консульского внимания, туда и отправляют больше дипломатов. А The New York Times глупости какие-то пишут. Они в Вашингтоне не дают нам работать, мы не можем туда дипломатов направить, из этого они скандала не устраивают», - резюмировал Орджоникидзе.

Издание The New York Times также сообщало, что Россия стала эвакуировать с территории государства не только своих дипломатов, но и их семей. По информации издания, 5 января 18 человек, в основном дети и жены послов, на автобусах отправились в Москву. В последующие дни еще около 30 человек покинули Киев и Львов. Газета подчеркивала, что дипломаты в двух других консульствах получили распоряжение готовиться к отъезду.

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:УкраинаСШАДипломатыМИДРоссия
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