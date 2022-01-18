«Штатный маневр»: Дипломат назвал глупостью «эвакуацию» дипломатов России с Украины
Американские СМИ заостряют внимание не на тех проблемах, на которых следовало бы, заявил НСН Сергей Орджоникидзе.
Информация США об эвакуации российских дипломатов с территории Украины является глупостью, а если бы начиналась война, то эвакуировали бы все посольство сразу, заявил бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее газета The New York Times сообщила о том, что из посольства России на Украине начали эвакуировать российских дипломатов. В МИД РФ эту информацию опровергли, заявив, что посольство России в Киеве продолжает работу в штатном режиме. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в свою очередь подчеркнул, что ни российская сторона, ни посольства других государств на Украине «не сообщали о намерениях эвакуировать своих сотрудников».
«Может быть ротация, может быть где-то больше, где-то меньше. США подняли это все по поводу того, что на Украине идет ротация дипломатов. Перед войной обычно эвакуируют все посольство. От посла и до самого последнего дежурного коменданта. А The New York Times говорит о том, что несколько дипломатов отозвали. Это нормальная ротация, посольство продолжает работать в штатном режиме, значит им достаточно людей. Сейчас отношения с Украиной сведены к минимуму. Консульство, наверное, справится наличным составом. Выдача виз в современном мире идет электронным способом. Не надо из этого поднимать шум по поводу того, что там ротация идет», - сказал Орджоникизде.
По его словам, смена дипломатов происходит во многих странах. Дипломат подчеркнул, что американские СМИ часто заостряют внимание не на тех проблемах, на которых нужно.
«Во многих странах дипломатов меняют. А отзывают, когда страна пребывания выразила какой-то протест в силу того, что дипломат что-то нарушил. Не объявляют персоной нон грата, а именно отзывают. Ну и что? У нас все время идет такой штатный маневр. Там, где больше требуется консульского внимания, туда и отправляют больше дипломатов. А The New York Times глупости какие-то пишут. Они в Вашингтоне не дают нам работать, мы не можем туда дипломатов направить, из этого они скандала не устраивают», - резюмировал Орджоникидзе.
Издание The New York Times также сообщало, что Россия стала эвакуировать с территории государства не только своих дипломатов, но и их семей. По информации издания, 5 января 18 человек, в основном дети и жены послов, на автобусах отправились в Москву. В последующие дни еще около 30 человек покинули Киев и Львов. Газета подчеркивала, что дипломаты в двух других консульствах получили распоряжение готовиться к отъезду.
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