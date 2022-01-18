«Штатный маневр»: Дипломат назвал глупостью «эвакуацию» дипломатов России с Украины

Ранее газета The New York Times сообщила о том, что из посольства России на Украине начали эвакуировать российских дипломатов. В МИД РФ эту информацию опровергли, заявив, что посольство России в Киеве продолжает работу в штатном режиме. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в свою очередь подчеркнул, что ни российская сторона, ни посольства других государств на Украине «не сообщали о намерениях эвакуировать своих сотрудников».

«Может быть ротация, может быть где-то больше, где-то меньше. США подняли это все по поводу того, что на Украине идет ротация дипломатов. Перед войной обычно эвакуируют все посольство. От посла и до самого последнего дежурного коменданта. А The New York Times говорит о том, что несколько дипломатов отозвали. Это нормальная ротация, посольство продолжает работать в штатном режиме, значит им достаточно людей. Сейчас отношения с Украиной сведены к минимуму. Консульство, наверное, справится наличным составом. Выдача виз в современном мире идет электронным способом. Не надо из этого поднимать шум по поводу того, что там ротация идет», - сказал Орджоникизде.

По его словам, смена дипломатов происходит во многих странах. Дипломат подчеркнул, что американские СМИ часто заостряют внимание не на тех проблемах, на которых нужно.