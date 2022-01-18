В МИД Украины заявили, что не получали от России информации об эвакуации дипломатов

Комментируя публикацию газеты The New York Times он отметил, что ни российская сторона, ни посольства других государств на Украине «не сообщали о намерениях эвакуировать своих сотрудников».

Ранее газета The New York Times сообщила о том, что из посольства на Украине начали эвакуировать российских дипломатов. В МИД РФ эту информацию опровергли, заявив, что посольство России в Киеве продолжает работу в штатном режиме, сообщает RT.

