В МИД Украины заявили, что не получали от России информации об эвакуации дипломатов

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что от России не поступало никакой информации об эвакуации дипломатов из страны, сообщает агентство Укринформ.

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Комментируя публикацию газеты The New York Times он отметил, что ни российская сторона, ни посольства других государств на Украине «не сообщали о намерениях эвакуировать своих сотрудников».

Ранее газета The New York Times сообщила о том, что из посольства на Украине начали эвакуировать российских дипломатов. В МИД РФ эту информацию опровергли, заявив, что посольство России в Киеве продолжает работу в штатном режиме, сообщает RT.

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Фото: facebook.com/UkraineMFA
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