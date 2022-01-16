Кулеба: Украина реализует «пакет мер сдерживания» РФ

Украина реализует «пакет мер сдерживания» России совместно с партнерами и союзниками. Речь идет о работе на дипломатическом уровне, экономических санкциях и углубленном оборонном сотрудничестве. Об этом рассказал глава внешнеполитического ведомства Ураины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию Bild.

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«Мы удвоили наши усилия по мобилизации международной поддержки Украины. Среди прочего, мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками и партнерами для реализации комплексного пакета мер сдерживания», - заявил Кулеба.

По словам украинского министра, переговоры с Россией, состоявшиеся на этой неделе, стали «кульминацией нашей общей дипломатии сдерживания», отметил Кулеба.

«Решительность Запада была очевидной», - подчеркнул дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва настаивает на прямом ответе на свои опасения, касающиеся Киева, по причине высокого уровня напряженности.

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ФОТО: Facebook / Dmytro Kuleba
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