Кулеба: Украина реализует «пакет мер сдерживания» РФ

«Мы удвоили наши усилия по мобилизации международной поддержки Украины. Среди прочего, мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками и партнерами для реализации комплексного пакета мер сдерживания», - заявил Кулеба.

По словам украинского министра, переговоры с Россией, состоявшиеся на этой неделе, стали «кульминацией нашей общей дипломатии сдерживания», отметил Кулеба.

«Решительность Запада была очевидной», - подчеркнул дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва настаивает на прямом ответе на свои опасения, касающиеся Киева, по причине высокого уровня напряженности.

