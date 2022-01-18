СМИ: Россия готовит эвакуацию дипломатов из Украины

Россия приняла решение об эвакуации своих дипломатов из двух консульств на Украине. Об этом пишет газета New York Times, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника украинской Службы безопасности.

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По данным издания, 5 января из страны выехали 18 человек, в числе которых в основном дети и жены российских дипломатов. Источник отмечает, что в ближайшие дни Украину покинут еще 30 человек из числа сотрудников диппредставительств в Киеве и Львове, пишет Газета.ру.

Официальный представитель США заявил газете, что в Вашингтоне знали о готовящейся эвакуации из посольства России на Украине. По имеющейся у американской стороны информации, «российское правительство готовилось к эвакуации членов их семей в конце декабря и начале января», отмечает «Свободная пресса».

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