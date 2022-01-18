СМИ: Россия готовит эвакуацию дипломатов из Украины

По данным издания, 5 января из страны выехали 18 человек, в числе которых в основном дети и жены российских дипломатов. Источник отмечает, что в ближайшие дни Украину покинут еще 30 человек из числа сотрудников диппредставительств в Киеве и Львове, пишет Газета.ру.

Официальный представитель США заявил газете, что в Вашингтоне знали о готовящейся эвакуации из посольства России на Украине. По имеющейся у американской стороны информации, «российское правительство готовилось к эвакуации членов их семей в конце декабря и начале января», отмечает «Свободная пресса».

